Moeve Fútbol Zone 1x03: Los extremos que sigue de cerca el Barça y el 'expediente X' del Madrid

Cambio de líder en LaLiga EA Sports, con pinchazo blanco y una imagen llamativa de Hansi Flick tras el triunfo azulgrana. Analizamos todo lo sucedido en el Gran Derbi de Sevilla y el proyecto de la UD Las Palmas. Además, dos historias inspiradoras: la de Edna Imade y la de la afición del Betis en la Liga Genuine Moeve. Todo eso y mucho más en un nuevo episodio de Moeve Fútbol Zone. Con Christian Blasco al frente y Alfredo Martínez y Eloy Lecina como tertulianos.

