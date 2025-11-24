Moeve Fútbol Zone 1x02: ¿Qué le pasa al Madrid? El Barça aprieta LaLiga

Nuevo programa de 'Moeve Fútbol Zone' con LaLiga más apretada que nunca y cuatro equipos en cuatro puntos. Analizamos qué le está ocurriendo al Madrid, el regreso del Barça al Spotify Camp Nou y la situación del Valencia tras ganar el derbi. Nos quedamos con los momentos más destacados de LaLiga Hypermotion, presentamos las 5 jóvenes a seguir en la Liga F Moeve y os traemos una inspiradora historia de LaLiga Genuine Moeve.

Todo ello con Christian Blasco a los mandos y Albert Fernández e Irati Vidal como tertulianos.