Moeve Fútbol Zone 1x02: ¿Qué le pasa al Madrid? El Barça aprieta LaLiga
Este lunes vuelve 'Moeve Fútbol Zone' a partir de las 20h, en directo a través de SPORT.es y todas nuestras redes sociales
Nuevo programa de 'Moeve Fútbol Zone' con LaLiga más apretada que nunca y cuatro equipos en cuatro puntos. Analizamos qué le está ocurriendo al Madrid, el regreso del Barça al Spotify Camp Nou y la situación del Valencia tras ganar el derbi. Nos quedamos con los momentos más destacados de LaLiga Hypermotion, presentamos las 5 jóvenes a seguir en la Liga F Moeve y os traemos una inspiradora historia de LaLiga Genuine Moeve.
Todo ello con Christian Blasco a los mandos y Albert Fernández e Irati Vidal como tertulianos.
- Elche - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga 2025-26
- Topuria vs Almakhan: resumen, resultado y highlights de la pelea en UFC Qatar
- El 'Tiburón' Ferran no se cansa de morder
- El grave error en la Asamblea del Madrid que obligó a Florentino a disculparse públicamente
- Final de la Copa Davis, en directo: Munar y Cobolli a por el segundo punto
- La polémica frase que revela el audio del VAR de la expulsión a Sancet
- Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
- Dreamland Gran Canaria - Barça, en directo: octava jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo