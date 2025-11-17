Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Moeve Fútbol Zone 1x01: Las claves de un Clásico con tensión

Moeve Fútbol Zone se estrena este lunes a partir de las 20:00h

SPORT.es

El estreno de Moeve Fútbol Zone llega con el Clásico femenino como gran protagonista. Además, entrevistamos a Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve, hablamos con el exfutbolista Nayim sobre la situación del Real Zaragoza y analizamos la situación del Deportivo, que lidera la tabla de la mano de Yeremay. Todo, a partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales con Christian Blasco a los mandos.

