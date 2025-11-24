El ‘milagro’ de Raúl: “Nos dijeron que médicamente era imposible”

Un milagro. No hay otra explicación, o eso dice la hermana de Raúl García Pareja, Susana, al explicar una de las historias más emocionantes de la Liga Genuine Moeve. Raúl no puede andar sin ayuda pero, cuando entra al terreno de juego, el jugador del Ceuta no necesita de nadie para jugar al fútbol.

Raúl García tiene una parte del cerebro afectada, y esa parte es la que da el equilibrio. Susana explicaba a SPORT que “la neurocirujana nos dijo que médicamente, con su resonancia en la mano, era imposible que él pudiera tener esa estabilidad”. Pero, contra todo pronóstico, algo cambió. “Iba a ser el utillero del club - o incluso portero porque podría agarrarse a los postes de la portería - porque no anda solo pero, cuando fueron a hacerle la prueba, lo pusieron en el césped empezó a correr”.

Para Raúl es un sueño hecho realidad. “Es la primera vez que juego a fútbol y me gusta mucho”, contaba. Pero jugar esta competición no es solo diversión para él: “Me estoy notando mejor las piernas porque, desde que estoy jugando al fútbol, ya no me fallan tanto”.

Algo increíble, impensable, inimaginable. Algo que hace que su hermana no pueda contener las lágrimas cada vez que cuenta su historia. “En cuanto sale del campo tienes que darle la mano, pero lo sueltas allí y es ‘Don Raul’”, explica Susana con una sonrisa de oreja a oreja. Una fuerza que trasciende el deporte.