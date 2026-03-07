Beatriz Álvarez: "El salario medio de las jugadoras de LaLiga F Moeve está en 78.000€"

Pregunta: Estamos ya a mitad de temporada, incluso un poco más, con la Liga bastante decidida. ¿Cómo valoras el nivel medio de la Liga F este año?

Beatriz Álvarez: El fútbol femenino debe hacer varias reflexiones. Para cualquier liga es un privilegio contar con un club como el Fútbol Club Barcelona, que apuesta con convicción por la sección femenina desde hace muchos años.

Si hiciéramos una liga mundial, ¿cuántos clubes estarían en disposición real de disputarle el título al Barça? En la Champions promedia más de tres goles por partido. Probablemente competiría por ganar cualquier liga del mundo. Eso es un privilegio, pero también obliga a reflexionar sobre la jerarquización que existe en todas las ligas: uno o dos equipos punteros y diferencias económicas evidentes.

Ese desequilibrio competitivo es en lo que debemos trabajar. Desde Liga F estamos reflexionando con los clubes sobre el modelo de competición. Hay propuestas encima de la mesa que podrían hacer la competición más atractiva. Además, trabajamos en nuevas vías de negocio para aumentar el poder adquisitivo de los clubes, mantener el talento y seguir creciendo.

Beatriz Álvarez, druante la entrevista en Moeve Fútbol Zone / Moeve Fútbol Zone

¿Se puede profundizar en esa posible reestructuración? ¿Qué modelos se están valorando?

Existe una mesa de trabajo entre la Federación y Liga F con los clubes representados. Se han propuesto varios modelos orientados a generar mayor atractivo competitivo, especialmente para aquellos equipos que, a mitad de temporada, no se juegan objetivos claros ni en la parte alta ni en la baja.

Se estudian sistemas distintos al formato tradicional de liga regular, como segundas fases, enfrentamientos entre bloques de la tabla o incluso fases finales. Son modelos que ya existen en otras ligas y en otros deportes. El objetivo es innovar y aumentar la emoción competitiva, siempre siguiendo los procesos de aprobación correspondientes.

¿Un sistema de playoff sería una opción real?

Es una de las propuestas que se están valorando.

¿Se ha reducido la distancia entre el Barça y el Real Madrid en las últimas temporadas?

Como espectadora, creo que el Real Madrid ha dado pasos adelante. Los últimos enfrentamientos han sido más competidos que en años anteriores, como la final de la Supercopa o el partido de Liga. Es evidente que el Real Madrid está evolucionando en su apuesta por el femenino. Sin embargo, el Fútbol Club Barcelona compite prácticamente a nivel de cuatro o cinco equipos punteros mundiales. Está en otro escalón. El reto es que más clubes refuercen su apuesta y acorten distancias.

El Real Madrid femenino en un partido de Liga / Real Madrid fem en X

En el ámbito audiovisual, se han recuperado partidos en abierto. ¿Cuál es el objetivo ahora?

El objetivo es claro: crecimiento y explosión. Tenemos mucho margen, estamos encantados con Moeve y las grandes marcas que nos apoyan, pero también tenemos un plan de crecimiento. Tras consolidar la estructura de Liga F, toca crecer. Tenemos talento diferencial. Aproximadamente dos tercios de las jugadoras de la liga son españolas, algo que nos distingue de otras competiciones como la inglesa, donde el porcentaje de jugadoras nacionales ronda el 30%. Ese talento es una ventaja competitiva.

En lo audiovisual, hemos lanzado un nuevo concurso para emitir cuatro partidos por jornada en abierto, en colaboración con Televisión Española y TV3. Los datos iniciales son muy positivos. El equilibrio es clave: combinar los ingresos de la televisión de pago con la visibilidad que aporta la televisión en abierto. La visibilidad genera crecimiento comercial, exposición de marca y consolidación del fan, tanto en audiencias como en asistencia a los estadios.

Sobre el control económico y la masa salarial compartida con el masculino, ¿qué soluciones se plantean?

Este asunto depende del control económico de la liga masculina. Once de los dieciséis clubes de Liga F comparten estructura con clubes de Primera División.

El tema se ha trasladado en la asamblea al presidente de LaLiga, Javier Tebas. El Fútbol Club Barcelona lo ha hecho público, junto a otros clubes. Hay compromiso por parte de LaLiga para estudiar adaptaciones que eviten que el control económico masculino limite el desarrollo del femenino. Desde Liga F consideramos que sería muy positivo que la masa salarial femenina no tuviera afectación directa por ese sistema.

Beatriz Álvarez, en la Gala Woman&Sport / SPORT

¿Qué objetivos tiene la Liga respecto a las condiciones de las jugadoras?

El convenio colectivo ha sentado bases fundamentales, no solo en lo económico, sino también en medidas sociales: maternidad, estudios, filiación. Son avances pioneros. En términos salariales, la media esta temporada ronda los 78.000 euros. Es una evolución clara respecto al inicio, aunque el convenio fija mínimos. La mejora debe ir ligada al crecimiento sostenible de los ingresos.

El objetivo es seguir creciendo sin comprometer la estabilidad. Mantener a las mejores futbolistas es una responsabilidad. Para ello necesitamos consolidar proyectos comerciales que fortalezcan económicamente a los clubes y permitan mejorar las condiciones.

¿Cuál es tu mayor deseo para el futuro de la Liga F?

Sostenibilidad deportiva y económica, una competición atractiva y consolidación del impacto social. Queremos crecer comercialmente, fortalecer la experiencia del día de partido, aumentar audiencias y asistencia, avanzar en el nuevo modelo televisivo e impulsar la internacionalización. Es momento de expandir la marca y explorar nuevos mercados.

Tras el Mundial de 2023 hubo expectativas de un crecimiento inmediato. Sin embargo, Liga F estaba naciendo y aún superando barreras institucionales y estructurales. Ahora, dos o tres años después, la estructura está consolidada y los clubes han avanzado en profesionalización. Este es el momento de dar el salto definitivo. El proyecto es ambicioso e ilusionante. La oportunidad está delante. Ahora toca aprovecharla.