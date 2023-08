Cómo eliminar las manchas amarillas en las axilas de la ropa blanca

Di adiós a las antiestéticas manchas amarillas de tus camisetas blancas

La ropa blanca es un elemento básico en cualquier guardarropa, pero mantenerla impecable puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de las manchas amarillas persistentes que pueden aparecer en las axilas.

Estas manchas son el resultado de la combinación de sudor, bacterias y productos químicos presentes en los desodorantes. Afortunadamente, existen varios métodos efectivos para eliminar estas manchas y devolver la blancura a tu ropa.

Bicarbonato de sodio para eliminar las manchas amarillas de las axilas de tus camisetas

Si eres ya experto en limpieza, sabrás que el bicarbonato de sodio no es solo un buen limpiador casero; también es un blanqueador perfecto para quitar las manchas amarillas de tus camisetas blancas. Es mucho menos agresivo que la lejía y no debes temer por romper la prenda, porque no hará daño alguno.

Echa cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio en un cuarto de taza llena de agua, aplica la pasta sobre la mancha con un cepillo de diente y deja actuar durante una hora. Posteriormente lava la camisa o camiseta como siempre haces (a mano o en la lavadora), y la mancha de la axila habrá desaparecido.

Si quieres mejorar aún más la fórmula, añade el bicarbonato de sodio a media taza de zumo de limón, pero los pasos a seguir son los mismos. Se dice que de esta forma, hay más probabilidad de que las manchas desaparezcan.