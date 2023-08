¿Duermes maquillada? Tu piel puede envejecer muchos años...y vas a preocuparte

Es un problema muy serio: dormir maquillada no debe ser una opción

¿Sabías que dormir maquillada envejece hasta 10 años? No lo decimos nosotros, sino los expertos. La piel sufre mucho si te acuestas y coges el sueño mientras llevas el maquillaje. No solo corres el riesgo de manchar las sábanas y la almohadas: podrías acabar luciendo como una persona mucho mayor. ¿Acaso quieres que aquellos que no te conozcan te pongan más años de los que realmente tienes?

Los problemas de dormirte maquillada

Dormir maquillada puede tener consecuencias negativas para la piel y la salud en general. El maquillaje obstruye los poros, lo que impide que la piel respire y se regenere adecuadamente durante la noche. Esto puede llevar a la acumulación de sebo y bacterias, provocando la aparición de brotes de acné, puntos negros e irritación cutánea.

Además, dejar el maquillaje puesto durante la noche puede contribuir al envejecimiento prematuro de la piel. Durante el sueño, la piel se renueva y repara, pero el maquillaje puede interferir con este proceso, lo que resulta en una piel opaca, deshidratada y propensa a arrugas.

Los productos cosméticos contienen químicos que, al permanecer en contacto con la piel durante varias horas, pueden causar reacciones alérgicas y sensibilidad cutánea. Los ojos también pueden sufrir al dejar el rímel y el delineador durante la noche, ya que pueden irritarse e incluso desarrollar infecciones.

En resumen, es esencial que retires el maquillaje antes de dormir si quieres mantener la salud de tu piel. Establecer una rutina de limpieza adecuada es esencial para aparentar la edad que relamente tienes.