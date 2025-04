El nuevo número de WOMAN te regala el contorno de ojos ‘bestseller’ de ALMA SECRET.

En este nuevo número cobran especial relevancia todos los esenciales a tener en cuenta con la llegada de la primavera y, desde la cabecera, este mes regalamos uno de ellos. Si, estamos hablando del contorno de ojos con aguacate ‘Eye Cream’ de Alma Secret. Un contorno que reduce bolsas, minimiza ojeras, difumina líneas de expresión y reafirma.

Como decíamos, un auténtico indispensable, ya que encontrar un contorno de ojos que cumpla con todos los requisitos no es fácil. Su formulación natural, nutritiva y calmante, ayuda a mantener esta zona delicada protegida e hidratada, pudiéndolo utilizar tanto de día como de noche y apto para todo tipo de pieles. Su combinación de activos trata de forma global y eficiente la deshidratación, las bolsas, las ojeras, las arrugas y, además, descongestiona la zona. Desde luego un esencial en tu rutina diaria, este mes de regalo junto con la revista Woman, con el que conseguir una mirada WOW esta temporada.

WOMAN ABRIL, ya en quiosco

El nuevo número de Woman ya está en quiosco protagonizado por la modelo Julieta Gràcia. Un número en el que detallamos todos los placeres que debes tener en cuenta en esta temporada primaveral y que no pueden faltar en tus escapadas. Además, apunta todas las tendencias en joyería, con las que elevar todos tus looks, y decoración, para conseguir estancias de lo más agradables. Por último, no te pierdas las últimas novedades en moda y belleza. ¡Ya disponible en tu quiosco!