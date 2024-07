Así ha transformado Messi al Inter Miami

La llegada de Leo Messi a los Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, ha supuesto un 'boom' tremendo en el 'soccer'. El mejor futbolista del mundo, tras salir del PSG de aquella manera y no lograr el regreso a Can Barça, ponía rumbo a su última gran aventura en su carrera profesional. Un año después, se puede decir que al argentino le salió bien la jugada... y al Inter Miami, mejor todavía.

Desde que aterrizara para convertirse en el '10' del equipo en el que David Beckham es el propietario, la valoración del club se ha multiplicado y ha crecido más de un 70%, desde los 600 millones de dólares en 2023 a los 1.030 que vale actualmente el Inter Miami, según la lista Forbes. Una valoración que, entre otros, supera un histórico del fútbol mundial como el Inter Milán. También ha crecido en ingresos anuales, de 60 a 200 millones de dólares y, sobre todo, en impacto en redes sociales.

Crecimiento espectacular

Si el Inter Miami acumulaba un total de un millón de seguidores en Instagram en 2023, ahora en 2024 ese número ha subido hasta los 17 millones, un incremento espectacular que solo se entiende con la llegada del mejor equipo de la historia.

Además, el aterrizaje de Messi en Miami también ha servido y de qué manera en lo deportivo. El Inter Miami ganó la Copa de la Liga la temporada y pasada y, a día de hoy, es candidato a llevarse la Copa MLS de este año. Nada se entendería sin el exfutbolista azulgrana, que también ha hecho llegar a la ciudad estadounidense a algunos de sus excompañeros como Luis Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets.

Un Inter Miami, que, por cierto, tiene mucho de azulgrana más allá de los jugadores. Y es que en los últimos meses llegaron al club Raúl Sanllehí y Xavier Asensi, exmiembros del Barça, como copresidentes de la organización. Sanllehí se desempeña como presidente de operaciones de fútbol y Asensi lo hace como presidente de operaciones de negocio. Los copresidentes reportan directamente al propietario gerente, Jorge Mas.

Veremos cuáles son los siguientes pasos del Inter Miami en los próximos meses y qué opciones de más crecimiento tiene el club. Con Messi, está claro que todo está siendo más fácil y más rápido.