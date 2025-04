La técnica 'antiMessi' que ya es común en la MLS

Ya no es ninguna sorpresa que la presencia de Leo Messi en cualquier campo del mundo hace que suba el interés para ese partido. Y eso lo saben en la MLS, sobre todo los equipos que le reciben en su 'casa' una vez al año: sus rivales.

Es por eso que una de las medidas que toman algunos de ellos, y cada vez es algo más común, es jugar su partido de la MLS ante el Inter Miami en un campo más grande cercano, normalmente en los que se juegan los partidos de la NFL. Y este es el caso, precisamente, del Columbus Crew, que ha movido su partido de este fin de semana ante Las Garzas hacia Cleveland, en el Huntington Bank Field, donde normalmente disputan sus partidos de fútbol americano los Cleveland Browns, con capacidad para 67.000 espectadores en contraposición a los 20.000 del Lower.com Field habituales del Crew.

“En el Huntington Bank Field, podemos dar la bienvenida a un número significativamente mayor de aficionados del Crew, y esto nos brinda una oportunidad para interactuar con nuevos aficionados en el noreste de Ohio”, dijo John Glessing, jefe de estrategia y desarrollo del Haslam Sports Group, propietarios de los Browns y del Crew.

Esta misma temporada, el Sporting KC usó el campo de los Kansas City Chiefs (Arrowhead Stadium) para jugar su partido ante el Inter Miami, y es que en tan solo dos años, Messi ya ha jugado en estadios de 'Football' como el Soldier Field de los Chicago Bears (vs. Chicago Fire), el Bank of America Stadium de los Carolina Panthers (vs. Charlotte FC), el Gillette Stadium de los New England Patriots (vs. New England Revolution), el Mercedes-Benz Stadium de los Atlanta Falcons (vs. Atlanta United) y el Raymond James Stadium de los Tampa Bay Bucaneers (vs. Orlando City), consiguiendo en la mayoría de ellos récords de asistencia.

El Crew no cambiará su "estilo de juego"

El delantero uruguayo Diego Rossi aseguró este miércoles en rueda de prensa para los medios especializados que Columbus Crew debe mantenerse fiel a su estilo de juego, basado en la posesión y el ataque, de cara al duelo ante el equipo rosa.

Se trata de uno de los encuentros más esperados de la temporada de la MLS, entre dos de los equipos más en forma del momento. Columbus lidera la Conferencia Este con 18 puntos, mientras que el conjunto de Miami, que cuenta con un partido menos, ocupa la cuarta posición con 15 unidades.

“Esperemos que se nos pueda dar a nosotros la victoria y seguir con este arranque que ha sido bueno hasta ahora”, comentó Rossi.

Rossi señaló que el equipo no ha planificado una estrategia especial para enfrentar al conjunto dirigido por Gerardo Martino, aunque destacó que tomarán las precauciones necesarias para intentar sumar una nueva victoria en este prometedor comienzo de temporada.

"Ante un juagdor (como Messi) debes tener las precauciones para poder defenderlo. Cada esquipo tiene su estrategia y en nuestro caso va a ser importante seguir con nuestro estilo de juego que nos llevó a tener un buen comienzo de temporada", expresó. "Estamos enfrentando a grandísimos juagdores, con él incluido. Hay que tener precauciones porque todos lo conocemosx, pero no creo que haya una estrategia marcada, sino que sabemos que es un juagdor distinto que hace cosas diferentes y hay que tener esa precaución".

Diego Rossi, con el Columbus Crew / MLS

“Es algo muy lindo. Luis es una persona muy humilde con la que tengo una buena relación, siempre hablamos antes o después de los partidos”, agregó.

Pese a la magnitud de los nombres en el rival, Rossi remarcó que su preparación y esfuerzo no varían. “Siempre doy lo mejor sin importar quién esté jugando en mi equipo o en el otro”, afirmó.

El futbolista uruguayo, que suma cinco goles en ocho partidos esta temporada, también destacó la intensidad ofensiva del Columbus Crew, algo que, según explicó, también vivió en su etapa con Los Angeles FC y que se ajusta perfectamente a su estilo de juego.

Rossi concluyó que, aunque ha acumulado experiencia en la liga estadounidense, aún tiene margen para seguir aprendiendo: “Cada entrenador me ha aportado algo. Hoy me siento en una posición cómoda y con muchas ganas de seguir creciendo”.