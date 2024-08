El tándem Reus-Riqui Puig ya carbura

Marco Reus ha comenzado con el mejor pie de todos su andadura en la Major League Soccer. Gol y asistencia en su debut en LA Galaxy para tumbar por 2 goles a 0 a Atlanta United FC.

El alemán le dio el primero de forma elegante a un Riqui Puig que definió con mucha clase, y anotó el segundo tras un rebote del guardameta Guzán, que él mismo había provocado.

Un debut que demostró o que los angelinos querían gritar a todo trapo: que la conexión entre sus dos estrellas, Reus y Puig, es total.

Con este triunfo ante los georgianos, el Galaxy es líder del Oeste con 52 puntos, y LAFC sigue segundo con 47 puntos, aunque con tres partidos menos. En el este, Inter Miami sigue intratable con un Luis Suárez histórico, y ya se ha asegurado una plaza en el playoff a falta de ocho jornadas.

Reus: "No fue tan difícil"

En rueda de prensa, Reus habló sobre sus sensaciones postpartido: “Estaba muy emocionado por jugar ya que llevaba dos meses sin hacerlo. Estoy muy contento porque encontramos la manera de ganar el partido. Lo hicimos un poco tarde, porque en la primera mitad tuvimos situaciones para marcar, pero fallamos en el último pase, o el delantero no estaba bien posicionado. Tenemos que aprender de eso, pero lo importante es que ganamos el partido y seguimos de líderes”.

“No se trata de Riqui o de mí, se trata sobre el equipo, sobre como defendemos y atacamos juntos. Pero cuando los dos estamos en el campo sí puedes ver la conexión que tenemos, y nos buscamos y nos ayudamos mútuamente. Le di una asistencia fácil y estaba muy contento por él y por el equipo”, comentó a AS sobre su conexión con Riqui Puig.

Finalmente, Reus bromeó sobre su primer gol en la MLS diciendo que "no fue tan difícil. Fallé la primera ocasión primer tiro y estaba un poco muerto después de un par de minutos porque hacía dos meses que no jugaba. Pero es importante jugar minutos. Repito, no se trata de mí, se trata de lo colectivo y espero que podamos continuar en este camino. Queremos ser campeones esta temporada así que vamos partido a partido”, agregó.