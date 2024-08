Así serán los Playoffs de la MLS Cup 2024

La parte final de la temporada de la Major League Soccer va llegando a su fin y con ella, muchos equipos pendientes de poderse clasificar para disputar el premio más preciado: la MLS Cup.

Recientemente, la MLS anunció las fechas de los playoffs de la MLS Cup 2024, y aquí te detallamos el calendario y dónde ver los partidos.

Sábado 19 de octubre - Decision Day

La clasificación a los Audi MLS Cup Playoffs 2024 estará en juego con 28 clubes en acción en la última jornada de la temporada regular de la MLS, unificada al 19 de octubre.

Miércoles 23 de octubre - Partidos Comodín de los Audi MLS Cup Playoffs 2024

Los Partidos Comodín de los Audi MLS Cup Playoffs 2024 contarán con un partido de eliminación directa en cada conferencia entre el clasificado No. 8 recibiendo de local al clasificado No. 9. El ganador de cada Partido Comodín avanzará a la Serie Mejor de 3 de la Primera Ronda para enfrentarse a los cabezas de serie No. 1 de sus respectivas conferencias.

Sábado 26 de octubre a domingo 10 de noviembre - Serie Mejor de 3 de la Primera Ronda de los Audi MLS Cup Playoffs 2024

Los siete mejores equipos de cada conferencia se clasificarán automáticamente para la Serie Mejor de 3 de la Primera Ronda, seguidos por los respectivos ganadores de los Partidos Comodín de los Audi MLS Cup Playoffs 2024. Los 16 equipos que participen en la primera ronda serán sede de al menos un partido de postemporada. En cada Serie Mejor de 3 de la Primera Ronda, el club mejor clasificado será el anfitrión del primer partido, siendo visitante en el segundo, antes de regresar, si es necesario, a la sede del equipo mejor clasificado para el tercer y último partido.

Sábado 23 de noviembre y domingo 24 de noviembre - Semifinales de Conferencia de los Audi MLS Cup Playoffs 2024

Tras la emoción de la Serie Mejor de 3 y teniendo en cuenta la ventana internacional de noviembre de la FIFA, los partidos de eliminación directa de las Semifinales de Conferencia. Los partidos disputados durante la temporada regular de la MLS son clave, ya que los partidos durante estas rondas serán en la sede del club con mejor clasificación en temporada regular.

Sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre - Finales de Conferencia de los Audi MLS Cup Playoffs 2024

El siguiente fin de semana de las semifinales se disputarán las finales de Conferencia, que también serán en el estadio del equipo que ha conseguido una clasificación más alta en la tabla de la temporada regular de la Major League Soccer.

Sábado 7 de diciembre - Audi MLS Cup 2024

La postemporada culmina con la MLS Cup 2024 presentada por Audi. El equipo anfitrión será aquel el equipo clasificado más alto durante la temporada regular de MLS.

Dónde ver los Playoffs de la MLS Cup 2024

Todos los partidos de postemporada de la Major League Soccer se pueden ver a través de MLS Season Pass en Apple TV, así como el definitivo de la Audi MLS Cup 2024. Todos los partidos contarán con narración en inglés y español, mientras que los partidos que involucren a equipos canadienses también ofrecerán narraciones en francés.

Los aficionados en Estados Unidos y Canadá también tendrán la opción de seleccionar la radio de su equipo local para transmitir audio en la app Apple TV, donde esté disponible.

Algunos partidos de postemporada, incluyendo la MLS Cup presentada por Audi, también estarán disponibles a través de FOX Sports en Estados Unidos y TSN & RDS en Canadá.