¿De Paul al Inter Miami de Messi? Mascherano se pronuncia

Tras su paso por el Mundial de Clubes, el Inter Miami ha vuelto con fuerza a la MLS. El equipo dirigido por Javier Mascherano ha firmado un regreso imponente al campeonato doméstico, con dos victorias de prestigio ante el CF Montreal (1-4) y el New England Revolution (1-2). En ambos choques, Leo Messi volvió a brillar con luz propia: doblete en cada encuentro y una asistencia para dejar claro que sigue marcando diferencias.

Pese al buen momento, en el club son conscientes de la brecha que aún existe con los grandes equipos europeos -como evidenció la derrota ante el PSG-, y por eso trabajan en reforzar una plantilla que ya cuenta con figuras de renombre. Uno de los nombres que ha cobrado fuerza en las últimas horas es el de Rodrigo De Paul, centrocampista del Atlético de Madrid e internacional argentino.

Dispuestos a pagar 12 millones de euros

A sus 31 años, De Paul entra en su último año de contrato con el Atlético (vence en junio de 2026), pero aún no ha renovado. Aunque está cómodo en Madrid y cuenta con la confianza de Diego Simeone, la reestructuración que planea el club colchonero ha alimentado los rumores de una posible salida este mismo verano para hacer caja. Inter Miami ya se ha movido: no quiere pagar la cláusula de rescisión (15 millones), pero estaría dispuesto a ofrecer 12 millones de euros para incorporarlo.

Rodrigo de Paul, durante un partido con el Atlético de Madrid / AGENCIAS

Sobre esta posibilidad fue preguntado Mascherano en la previa del duelo ante Nashville. El técnico argentino fue claro, aunque prudente. “Sobre De Paul no hay nada oficial. Yo también he leído lo que ha salido en los medios. Es un jugador de otro equipo y no me gusta hablar de futbolistas que no nos pertenecen. Si el día de mañana pasa algo, no tendría ningún problema en responderte”, espetó.

Aun así, no ocultó su admiración por el campeón del mundo: “Es un jugador de jerarquía, con experiencia en Europa, campeón del mundo… Los buenos jugadores siempre nos gustan, pero no puedo decir más porque no sé absolutamente nada”.

Hablo casi todos los días con Leo, de muchas cosas Rodrigo De Paul — Jugador del Atlético de Madrid

Rodrigo De Paul, por su parte, mantiene una gran relación con Messi, algo que podría ser clave para facilitar su aterrizaje en la MLS. En declaraciones recientes, el propio jugador reconoció esa conexión: “Hoy es mi amigo. Hablo casi todos los días con Leo, de muchas cosas. Tiene gestos con la gente y con los compañeros que nadie se entera”.

Además, De Paul ha mostrado cierta simpatía por el propietario del club, David Beckham: “De chico me gustaba mucho la onda de Beckham. Con el tiempo me fue gustando la moda, la analizo y la tengo cerca de mi vida”, dijo en una entrevista para Simplemente Fútbol.

El fichaje de De Paul encajaría como un guante en un vestuario lleno de caras conocidas: Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, y otros compatriotas como Óscar Ustari, Tomás Avilés, Gonzalo Luján, Federico Redondo o Tadeo Allende. Su experiencia, liderazgo y perfil competitivo lo convierten en un refuerzo ideal para un proyecto cada vez más ambicioso.