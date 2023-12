¡Oficial! El movimiento que abre la puerta del Inter Miami a Luis Suárez

Puede ser un reencuentro histórico. Luis Suárez podía acabar jugando en el Inter Miami junto a Leo Messi, además de sus excompañeros en el FC Barcelona Jordi Alba y Sergio Busquets, entrenados todos por el Tata Martino, tras acabar su etapa en el Gremio de Porto Alegre.

De hecho, ya hace pocos días, el delantero uruguayo afirmó que ir a jugar a Florida con su amigo "es una posibilidad". Ahora, todo parece que esté un poco más cerca, ya que la MLS ha anunciado la lista de futbolistas que ya tienen la carta de libertad, y entre ellos se encuentra Josef Martínez, hasta hoy delantero del Inter Miami.

"Se pueden hablar de muchas cosas, se nombraron muchísimos equipos y hay que convivir con eso. Hablaré con mi abogado para ver qué posibilidades están. Yo no quería saber nada hasta que termine el Brasileirao. Ahí analizaremos qué tenemos. Puede ser una posibilidad. Tengo al mejor jugador del mundo, un gran amigo, en el cual siempre hablamos de cosas del futuro, pero tengo que disfrutar y luego tomar una decisión", dijo Suárez recientemente en declaraciones a Teledoce.

Busquets, Luis Suárez, Leo Messi y Jordi Alba, en el Inter Miami / SPORT

El espacio en la delantera que deja libre Martínez podría ser ocupado por Suárez si las negociaciones entre el club de David Beckham y el 'pistolero' llegan a buen puerto. De momento, Suárez sigue de vacaciones a la espera del inicio de la nueva temporada en América, y se espera que pueda tomar una decisión en las próximas semanas.

El Inter Miami arrancará su pretemporada con un tour por Arabia Saudí a finales de enero, donde se jugará el posiblemente último duelo entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Carlos Vela también es jugador libre

Otro de los nombres más importantes en la lista de jugadores que quedan libres en la MLS es el de Carlos Vela, delantero del Los Angeles FC y actual subcampéon de la MLS Cup. A pesar de eso, la intención, tanto del futbolosta como del club, es repescarle antes del inicio de la próxima temporada.

“El club está en conversaciones para retener a McCarthy, Maldonado, Gaines, Leone y Rosales, así como a los agentes libres Carlos Vela, Diego Palacios, Kellyn Acosta y Max Crépeau”, informó LAFC en un comunicado.

“Me encantaría seguir en la MLS, me encanta Los Ángeles. Desde que llegué me he sentido como en casa, en la ciudad y en el club, todo bien, han sido muy buenos cinco años”, dijo por su parte Vela esta misma semana en el portal Lower.com Field. “Sabemos que no sólo es decisión mía, no sólo es decisión del club. Es algo que tenemos que valorar. Hay que ver si es la mejor opción el seguir juntos y si no seguir adelante. Al final hay más equipos y alguno tendrá ganas de contar conmigo”.

Carlos Vela - LAFC / EFE/AFP

Los jugadores libres de la MLS

La agencia libre de la Major League Soccer es para jugadores que tengan al menos 24 años de edad con al menos cinco años de servicio en la MLS, que no tengan sus opciones ejercitadas o estén fuera de contrato al final de la temporada 2023. Los Agentes Libres pueden negociar un nuevo contrato con cualquier club de la MLS, incluyendo su equipo anterior, sujetos a ciertas restricciones. No hay límite en el número de agentes libres que un equipo puede firmar cada año.

El 'Proceso de Reingreso' brinda a los clubes que terminaron en la parte inferior de la clasificación de 2023 las primeras oportunidades para seleccionar jugadores que estén fuera de contrato al final del año, cuyas opciones no se han ejercido, que no estén sujetos al derecho de primera opción y que no sean elegibles para la Agencia Libre o el Draft de Reingreso.