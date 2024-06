El nuevo ranking que lidera Leo Messi en la MLS

En pocas partes del mundo falta alguien con una camiseta que no tenga la inscripción de 'Messi 10' en la espalda. Antaño, era con los colores azulgranas del FC Barcelona, pero parece que la dinñamica sigue igual ahora que su color es el rosa del Inter Miami.

Y es que según un estudio de Fanatics, socio oficial de comercio electrónico de la Major League Soccer, en su segundo año en la MLS y después de llevar a su club a un título de Leagues Cup 2023, la camiseta del delantero argentino Lionel Messi es la número 1 entre las más vendidas en MLSstore.com.

Podio latino

Su compañero de equipo en Inter Miami CF, Luis Suárez, y el actual ganador al premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS, Luciano 'Lucho' Acosta, de FC Cincinnati, ocupan el segundo y tercer lugar en la lista, respectivamente, con el delantero de Columbus Crew, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, y el mediocampista de LA Galaxy, Riqui Puig, completando las cinco camisetas más vendidas.

Inter Miami CF lidera a todos los clubes con cinco jugadores entre las mejores 25 camisetas más vendidas de MLS

El Inter Miami, que revolucionó la liga estadounidense hace un año con las incorporaciones de Messi y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, a quienes se sumó en enero Suárez, domina las primeras 25 posiciones con cinco jugadores. A los cuatro grandes del club rosado se agrega el talento local Benjamín Cremaschi.

Alba ocupa la posición 18 y Busquets, la 28, según los números de ventas en la plataforma MLSstore.com

Seattle Sounders FC tiene cuatro camisetas representadas entre las 25 más vendidas: Pedro de la Vega (No. 6), Jordan Morris (No. 7), João Paulo (No. 11) y Cristian Roldan (No. 21), y los actuales campeones de la MLS Cup presentado por Audi, Columbus Crew, tienen tres jugadores entre las 25 mejores. Trece clubes de MLS están representados en la lista.

La camiseta de Lionel Messi de Inter Miami CF es la más vendida en MLS / MLS

14 países diferentes están representados: