La MLS veta a Yassine Cheuko, el famoso guardaespaldas de Leo Messi

Leo Messi es una auténtica estrella en Estados Unidos. El astro argentino (37 años) es el gran atractivo de una Major League Soccer que enloquece cada vez que se viste de corto. Los aficionados, aunque no sean del Inter Miami, hacen lo que sea para conseguir una entrada para verlo. Las cámaras lo buscan. Tras él, siempre se ve al mismo hombre, que no le quita el ojo de encima: su famoso guardaespaldas, Yassine Cheuko.

Nacido en California y con descendencia musulmana, Cheuko es un exmiembro de los Navy Seals que combina su experiencia militar con un entrenamiento intenso y casi diario de artes marciales, a cargo de Luan Aguirre, peleador y entrenador de Muay Thai.

Todo un fenómeno en redes sociales, donde acumula más de 1 millón de seguidores, Cheuko combatió en zonas de guerra como Irak o Afganistán. Actualmente, trabaja en la seguridad privada, donde lidera un equipo de 50 personas que se dedica día y noche a proteger a Leo Messi y su familia.

Las imágenes de Cheuko han dado la vuelta al mundo. No hay nadie vinculado al deporte rey que aún no haya visto sus carreras por los campos frenando con total efectividad cualquier invasión de campo que pueda poner en riesgo la integridad de Messi y su família. Sin embargo, la MLS ha decidido poner fin a eso.

No me quieren (la MLS) en el terreno de juego Yassine Cheuko — Guardaespaldas de Leo Messi

Fue el propio Cheuko quien lo explicó, durante una entrevista en House of Highlights, donde no dudó en expresar su desconcierto. “No me quieren en el terreno de juego”, apuntó durante la citada charla, en la que no especificó de qué manera fue contactado por la MLS y cuál fue el mensaje.

“Yo estuve en Europa trabajando siete años para la Ligue 1 y la Champions League, y solo seis personas invadieron la cancha. Llegué a Estados Unidos y en 20 meses de trabajo ya se han metido 16 personas. Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Messi“, pidió durante la entrevista. Pese a ello, la MLS le ha hecho saber que no podrá estar en la banda durante los partidos de Messi.

Yassine Cheuko, guardaespaldas de Leo Messi / Instagram

A pesar de esto, Cheuko quiso dejar bien claro que está dispuesto a colaborar con la MLS y la Concacaf para mejorar la seguridad en los estadios, su máxima preocupación. “Amo la MLS y a la Concacaf, pero tenemos que trabajar juntos. Me encanta ayudar, yo no soy mejor que nadie, pero tengo una gran experiencia en Europa. Está bien, entiendo la decisión de ellos, pero creo que podríamos hacer algo mejor", declaró.