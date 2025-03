La MLS le da la razón a Mascherano

Muy enfadado acabó Javier Mascherano el partido del Inter Miami ante Houston Dynamo en la pasada jornada de la MLS. Pese a ganar por 1 a 4 sin la presencia de su máxima estrella Leo Messi, el entrenador de Las Garzas 'explotó' contra la decisión del colegiado de expulsar a Ian Fray cuando el partido ya había finalizado.

"Vi el vídeo. Ian no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Se quiere ir al vestuario y el rival lo sujeta de la camiseta y lo intenta sacar una vez, dos veces, tres veces... Y el árbitro está al lado, lo está viendo. Ya eso me empieza a preocupar, eso sí que me preocupa porque Ian no hizo nada. Y yo acá, cuando mis jugadores no hacen nada, mato por ellos, yo mato por ellos, aunque cueste lo que cueste", dijo.

Unos días más tardes, la MLS le ha dado la razón al técnico argentino. En un comuniado, la liga ha anunciado que suspende la roja y la multa a Fray, y que podrá jugar el próximo partido con el Inter Miami.

"El Panel de Revisión Independiente, compuesto por un representante de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, un representante de la Asociación Canadiense de Fútbol y un representante independiente nominado por la Organización de Árbitros Profesionales (PRO por sus siglas en inglés), ha rescindido por unanimidad la suspensión de un partido y la multa que la acompaña por la tarjeta roja emitida al defensa de Inter Miami CF Ian Fray al término del partido de Inter Miami contra Houston Dynamo FC el 2 de marzo", dice el comuniado de la MLS.

Así, Fray podrá estar en la lista para para jugar en el próximo partido del Inter Miami ante Charlotte FC el próximo 9 de marzo.

"Cada club tiene derecho a dos apelaciones fallidas por temporada, incluyendo los Audi MLS Cup Playoffs. Dado que la apelación de Inter Miami fue aprobada, el club mantiene sus dos apelaciones fallidas para futuras tarjetas rojas en la temporada 2025", añade el comunicado.

Inter Miami juega esta madrugada del viernes en la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Cavalier FC, campeón del Caribe.