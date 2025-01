La MLS más internacional para 2025

La Major League Soccer anunció recientemente los criterios de clasificación de los clubes de la MLS para las competiciones oficiales para copas norteamericanas durante las temporadas 2025 y 2026, y los participantes de 2025. Los cuatro torneos, la Concacaf Champions Cup, Leagues Cup, la Lamar Hunt U.S. Open Cup y Canadian Championship, brindan oportunidades importantes para que los clubes compitan por campeonatos fuera de la MLS.

De hecho, los 30 equipos de la MLS participarán en al menos una de estas competiciones de fútbol en Norteamérica, y teniendo en cuenta la gestión del calendario y la carga de trabajo de los jugadores, los equipos de la MLS no participarán en más de dos de estas competiciones que se disputen al mismo tiempo que la temporada de la liga MLS.

Además de estos torneos norteamericanos, Seattle Sounders FC e Inter Miami CF también representarán a la MLS en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, uniéndose a otros equipos importantes de todo el mundo este verano.

Resumen de la clasificación para competiciones norteamericanas

El marco para la participación de los clubes de la MLS en las competiciones para copas norteamericanas recompensa el rendimiento del club, gestiona la carga de trabajo de los jugadores y garantiza que cada club de la MLS tenga la oportunidad de competir en al menos una, pero no más de dos, competiciones norteamericanas que se celebren al mismo tiempo que la temporada de la MLS.

Esta estructura de clasificación estará vigente para las temporadas 2025 y 2026 de la MLS, proporcionando una guía para los parámetros de clasificación de la MLS durante este momento excepcional, ya que la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y la Copa Mundial de la FIFA 2026 se juegan en Norteamérica. Este proceso se reevaluará para 2027 a medida que el panorama de las competiciones siga evolucionando. El desglose de métodos de clasificación es similar a ligas internacionales reconocidas mundialmente denominando aquellas competiciones que cada equipo puede clasificar.

La clasificación para cada competencia se determinó de la siguiente manera:

· Concacaf Champions Cup: Criterios establecidos por Concacaf.

· Leagues Cup: El número de clubes de la MLS que participarán en Leagues Cup será de 18, igualando el número de clubes de la LIGA MX, para 2025 y 2026. Los nueve mejores equipos de cada Conferencia de la MLS de la temporada anterior se clasifican.

Modificación para 2025

Debido a la participación de Vancouver Whitecaps FC en la Concacaf Champions Cup 2025 y defendiendo su título del Canadian Championship, Vancouver no participará en Leagues Cup 2025. En cambio, el club de expansión San Diego FC se unirá al torneo Leagues Cup 2025. El ajuste permite que los 30 equipos de la MLS compitan en al menos una, pero no más de dos, competiciones norteamericanas.

· Lamar Hunt U.S. Open Cup: Alineado con el formato de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2025, el número de equipos de la MLS que participan en la Lamar Hunt U.S. Open Cup se ha duplicado de ocho (8) a 16 para 2025 y 2026. Además, 10 equipos de la MLS NEXT Pro competirán en el torneo.

Los 16 equipos participantes de la MLS se determinan de la siguiente manera:

Solo los clubes con sede en Estados Unidos son elegibles para participar en la U.S. Open Cup. Los equipos de la MLS que no compiten en Leagues Cup o en la Concacaf Champions Cup se clasifican automáticamente para la U.S. Open Cup. Para el torneo de 2025, esto representa nueve de los 16 equipos de la MLS. Los equipos restantes se determinan según la clasificación del Supporters' Shield, excluyendo a los equipos que compiten en la Concacaf Champions Cup. Para el torneo de 2025, esto representa siete de los 16 equipos de la MLS.

· Canadian Championship: Los tres clubes canadienses competirán.

Lo más destacado de la competencia para 2025

· Concacaf Champions Cup: Diez (10) clubes de la MLS competirán en el torneo de 2025, que comienza el 4 de febrero y concluye el 1 de junio. El campeón de la MLS Cup (LA Galaxy) y el campeón de Leagues Cup (Columbus Crew) comenzarán a jugar el torneo en los Octavos de Final mientras que los otros ocho equipos de la MLS comenzarán a jugar en la Primera Ronda.

· Leagues Cup: 18 clubes de la MLS se enfrentarán a los 18 equipos de la LIGA MX. Leagues Cup se lleva a cabo del 29 de julio al 31 de agosto.

· Lamar Hunt U.S. Open Cup: Los 16 equipos de la MLS que compiten ingresarán a la U.S. Open Cup en los Dieciseisavos de Final, con ocho de esos equipos como anfitriones de sus primeros partidos. Los 10 equipos de la MLS NEXT Pro entrarán al torneo en la Primera Ronda.

· Canadian Championship: Toronto FC, CF Montréal y Vancouver Whitecaps FC competirán en el torneo. El Canadian Championship se lleva a cabo de abril a octubre.

Participaciones de clubes de la Major League Soccer en copas norteamericanas en 2025

Conferencia Este

Atlanta United FC - Leagues Cup

Charlotte FC - Leagues Cup, Lamar Hunt U.S. Open Cup

Chicago Fire FC - Lamar Hunt U.S. Open Cup

FC Cincinnati - Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

Columbus Crew - Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

D.C. United - Lamar Hunt U.S. Open Cup

Inter Miami CF - Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

CF Montréal - Leagues Cup, Canadian Championship

New York City FC - Leagues Cup, Lamar Hunt U.S. Open Cup

New York Red Bulls - Leagues Cup, Lamar Hunt U.S. Open Cup

Nashville SC - Lamar Hunt U.S. Open Cup

New England Revolution - Lamar Hunt U.S. Open Cup

Orlando City SC - Leagues Cup, Lamar Hunt U.S. Open Cup

Philadelphia Union - Lamar Hunt U.S. Open Cup

Toronto FC - Canadian Championship

Conferencia Oeste

Austin FC - Lamar Hunt U.S. Open Cup

Colorado Rapids - Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

FC Dallas - Lamar Hunt U.S. Open Cup

Houston Dynamo FC - Leagues Cup, Lamar Hunt U.S. Open Cup

LA Galaxy - Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

LAFC - Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

Minnesota United FC - Leagues Cup, Lamar Hunt U.S. Open Cup

Portland Timbers - Leagues Cup, Lamar Hunt U.S. Open Cup

Real Salt Lake - Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

San Jose Earthquakes - Lamar Hunt U.S. Open Cup

San Diego FC - Leagues Cup

Seattle Sounders FC - Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

Sporting Kansas City - Concacaf Champions Cup

St. Louis CITY SC - Lamar Hunt U.S. Open Cup

Vancouver Whitecaps FC - Concacaf Champions Cup, Canadian Championship

Equipos participantes de la MLS NEXT Pro en la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2025

Este

1. Carolina Core FC (Independiente)

2. Chattanooga FC (Independiente)

3. FC Cincinnati 2 (FC Cincinnati)

4. Columbus Crew 2 (Columbus Crew)

5. Inter Miami CF II (Inter Miami CF)

Oeste

1. LAFC2 (Los Angeles Football Club)

2. Real Monarchs (Real Salt Lake)

3. Sporting KC II (Sporting Kansas City)

4. Tacoma Defiance (Seattle Sounders FC)

5. Ventura County FC (LA Galaxy)