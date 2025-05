Messi y Suárez viven su momento más duro en Miami

Eliminados en semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf, arrollados 0-3 en casa por Orlando City y capaces de ganar sólo uno de sus últimos 7 partidos, Leo Messi y Luis Suárez viven el momento más duro de su camino en el Inter Miami, en el que el futuro del técnico Javier Mascherano está en el aire.

Una temporada comenzada con máximo entusiasmo, con el Inter Miami decidido a pelear por la MLS, la Leagues Cup y la Liga de Campeones de Concacaf y a sorprender en el nuevo Mundial de Clubes FIFA, ha tenido un giro radical en las últimas semanas, comenzado con la traumática eliminación de la 'ConcaChampions'.

Hasta ese momento, pese a las alarmas defensivas del equipo de Mascherano, el Inter Miami se sentía con confianza y había regalado a sus aficionados una noche espectacular en los cuartos de final de la 'ConcaChampions', al remontar en Miami el 0-1 de la ida contra Los Ángeles FC y al plantarse en las semifinales.

Lionel Messi, durante el partido ante Minnesota United / AP

Messi decidió ese partido con un doblete y llevaba ocho goles en los nueve partidos disputados hasta ese momento. Suárez había contribuido con cuatro goles y cinco asistencias al arranque positivo de temporada de los hombres de Mascherano.

El cruce con el Vancouver ha sido un golpe psicológico para el Inter Miami. Perdió 2-0 la ida y cayó 1-3 en casa en la vuelta, lo que le dejó fuera de uno de los grandes objetivos de su temporada. El 4-1 endosado a los New York Red Bulls en el siguiente partido de MLS, con gol incluido de Messi, no pudo cambiar la dinámica del equipo de Mascherano, que desde ese cuatro de mayo no ha vuelto a ganar.

Perdieron contra Minnesota, empataron con San José Earthquakes y fueron goleados por el Orlando City. Al margen de las derrotas, destacan los números defensivos del Inter Miami, que ha encajado diez goles en esos tres compromisos.

En los últimos siete encuentros, el conjunto rosado ha recibido 20 goles. El malestar del Inter Miami fue evidente tras la dura derrota en el derbi de Florida contra el Orlando y Messi, que habla muy raramente al acabar los encuentros de su equipo, protestó por el arbitraje.

"Creo que hoy hicimos una gran primera parte. Estábamos atacando, creando situaciones, ellos no podían salir, tiraban pelotazos. Y de una jugada rara, donde un jugador de ellos le da un pase al arquero y el referí él mismo me dijo que no sabía la regla, que no le había parecido eso, que no lo entendía... Y, bueno, de ahí vino un pelotazo y vino el gol", argumentó Messi en Apple TV tras el encuentro del último domingo.

Falta de confianza

"Pero la verdad es que hay veces que hay errores puntuales como el partido pasado (contra los San Jose Earthaquakes), ¿viste? No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros en alguna jugada puntual. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los árbitros", añadió.

Mascherano, cuya posición en el banquillo empieza a perder solidez, reconoció que su club lo está pasando mal. "El equipo ha perdido muchísimo en confianza, hemos bajado en nivel individual y colectivo. Y está claro que de alguna u otra manera lo hemos intentado con diferentes sistemas, con diferentes nombres y a día de hoy nos está costando", afirmó en una rueda de prensa el argentino.

Al Inter Miami le toca reaccionar con rapidez, en un momento clave de la temporada de la MLS que llevará, en pocas semanas, al debut en el Mundial de Clubes. El equipo de Messi está encuadrado en un grupo exigente con Oporto, Palmeiras y Al Ahly.