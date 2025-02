Messi, al rescate: nueva exhibición a sus 37 años

Leo Messi es incansable. A sus 37 años, el astro argentino volvió a acudir al rescate de los suyos en la primera jornada de la MLS 2025. No importa la edad, no importa el equipo, no importa el partido... Messi no se cansa de brillar sobre el terreno de juego.

El Inter de Miami rescató un punto contra el New York City (2-2) con una genialidad de Leo Messi en los minutos finales de partido. El exjugador del Barça se inventó una asistencia para el gol del venezolano Telasco Segovia en el minuto 100 que reventó por completo el encuentro.

El conjunto de Miami, que jugó con un hombre menos desde el 25 de la primera parte, sumó un valioso punto gracias a otra exhibición de Messi. Autor de dos asistencias, fue, de nuevo, el líder del equipo sobre el verde.

"ES EL ALMA DE ESTE EQUIPO"

"Messi es el alma de este equipo en la cancha. Es un chico que juega y no quiere perder, para nosotros es una gran ventaja", afirmó Mascherano, técnico de Inter de Miami, en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento liguero.

"No es solo lo que hace en el campo, es lo que transmite a sus compañeros y todo lo que hace a sus 37 años. No es solo jugar en ataque, es correr, apoyar a los centrocampistas, es magnífico", agregó el preparador argentino.

Leo Messi celebra el empate contra el New York City / EFE

De esta manera, Leo Messi demostró otra vez que tiene cuerda para rato y que el talento no entiende edades. Por delante, el reto de ganar la MLS con el Inter de Miami y, con exhibiciones así, seguro que es mucho más fácil.