Messi no jugará más allá del Inter de Miami

A escasos días que Argentina dispute la Copa América, en la que Messi jugará, el astro argentino y jugador del Inter de Miami ha declarado que no jugará en otro club después del Inter de Miami. Si aún había gente que soñaba con su retorno en can Barça, no será posible, ya que según ha declarado el propio jugador, no va a vestir otra camiseta que la de su club actual. En una entrevista a ESPN, Messi lo ha afirmado diciendo que "Inter Miami va a ser mi último club".

Además, se ha visto a un Messi sin ganas de dejar el futbol, diciendo que "no estoy preparado para dejar el futbol". 'La Pulga' quiere dar más guerra y conseguir más títulos de los que ya tiene, empezando por la Copa América que va a disputar con Argentina en los próximos días.

Inter de Miami, su lugar de retiro

Leo Messi llegó a Estados Unidos en 2023 y en dos años ha disputado 29 partidos y anotado 25 goles. En el club de Florida ha compartido terreno de juego con antiguos amigos del Barça como Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. A sus 36 años, a pocos días de hacer 37, Messi quiere seguir jugando a fútbol en Miami.

Lo que está claro es lo que ha dicho el propio jugador: Miami será su último lugar donde jugará a futbol. Allí será su retiro. Veremos si con el Inter de Miami o con Argentina es capaz de ganar algún título más para añadir a su largo palmarés.