Messi se involucra en el desarrollo de la MLS: "Estoy encantado"

Leo Messi cada vez está más unido a la Major League Soccer. Ahora, mediante su nueva marca de bebida Más+ by Messi, se ha convertido en socio oficial de hidratación de la MLS NEXT y MLS GO.

"Un acuerdo multianual hará que la bebida insignia de Lionel Messi de hidratación diaria e inspire a la próxima generación de futbolistas juveniles", dice el comunicado de la MLS.

MLS NEXT es la plataforma más elitista para el desarrollo de jugadores en Norteamérica y cuenta con los mejores talentos emergentes de más de 150 clubes, incluyendo a todas las academias de la MLS. El programa crecerá a más de 40,000 participantes este año con el lanzamiento de un nuevo nivel de competencia.

Desde su lanzamiento en 2023, MLS GO ha establecido una presencia nacional de cientos de operadores de ligas en 44 estados como un programa juvenil basado en la comunidad que brinda una experiencia de fútbol inclusiva y de alta calidad para todos.

"Estoy muy emocionado por esto. Es genial que tengamos la oportunidad a través de Más+ by Messi de ayudar a las personas que realmente lo necesitan, en especial a los niños", dijo Lionel Messi, cofundador de la bebida hidratante.

"Nuestra iniciativa con MLS NEXT y MLS GO es realmente emocionante", agregó Messi. "Estoy encantado de usar nuestra plataforma para apoyar el desarrollo de los atletas jóvenes, ayudándolos a mantenerse hidratados y potenciando su rendimiento".

Más+ by Messi nombrado socio oficial de hidratación de la MLS NEXT y la MLS GO / MLS

Los tres hijos del delantero del Inter Miami CF juegan en una academia de la MLS o en MLS NEXT.

"Tenemos la misión de destacar la importancia de la hidratación y su impacto positivo en el cuerpo y la mente. Especialmente los más jóvenes", dijo Rishi Daing, vicepresidente ejecutivo de Más+ Next Generation Beverage Co. "Más+ by Messi es nativo de la cultura del fútbol, que está creciendo más que nunca. Nuestra asociación con MLS NEXT y MLS GO subraya nuestro compromiso de ayudar a los jóvenes aficionados y jugadores de fútbol a mantenerse positivamente hidratados y divertirse".

From hydrating Leo Messi's generation to the next class of players, Mas+ by Messi is the official hydration partner of MLS NEXT and MLS GO. pic.twitter.com/Xta4qoptkQ — MLS NEXT (@MLSNEXT) May 2, 2025

No es la primera vez que la marca se asocia con la MLS, y es que ya se asoció con la Generation adidas Cup 2025, uno de los torneos juveniles más importantes del mundo que se llevó a cabo del 12 al 20 de abril en Bradenton, Florida.

"Rendir al más alto nivel significa mantener una hidratación adecuada, y nadie lo sabe mejor que Lionel Messi. No podríamos estar más emocionados de dar la bienvenida a Más+ by Messi como nuevo socio de MLS NEXT y primer socio oficial de MLS GO", dijo Kyle Albrecht, vicepresidente y gerente general de la MLS NEXT. "El fútbol nunca ha sido más popular en los Estados Unidos y Canadá, y a través de esta asociación, estamos emocionados de continuar apoyando a los jugadores jóvenes mientras persiguen sus sueños jugando el juego que todos amamos".