Messi-Inter Miami: ¿Capítulo 3?

A Leo Messi no le gusta perder. Ni a sus 38 años, con su vitrina repleta de trofeos, tanto individuales como colectivos. Tampoco en su 'retiro' en Miami. El astro argentino es una bestia competitiva. Por todo ello, más allá de por su condición de elegido, ha conseguido destacarse como el futbolista más grande de toda la historia. De este modo, no sorprende su tristeza tras empatar contra el Palmeiras en la última jornada de la fase de grupos (y quedar emparejado con el PSG en octavos) o después de quedar eliminado ante el campeón de Europa, en un partido en el que la diferencia entre conjuntos era abismal.

Lo dijo su entrenador, Javier Mascherano, tras el choque ante el equipo que dirige Luis Enrique: "La gente sigue pagando entradas para ver a Leo Messi; a sus 38 años". El '10' es un icono en Miami y en todo el mundo; cualquier club soñaría con tenerle entre sus filas.

El esperado reencuentro entre Messi y Luis Enrique / SPORT

El objetivo del ex del Barça no es otro que llegar al cien por cien al Mundial 2026. Messi, cuando llegó a Florida, firmó un contrato hasta diciembre de este año, con la opción de alargar 12 meses más. De momento, esa cláusula no ha sido activada y se ha especulado sobre su situación.

La prensa de Arabia Saudí, tras la derrota por 4-0 ante el PSG, explicó que algún equipo de la Saudi Pro League tenía previsto hablar con Jorge Messi, padre y representante de Leo, para ofrecerle un megacontrato, algo que el argentino ya rechazó cuando salió del PSG. Sin embargo, desde el Inter Miami transmiten mucha tranquilidad.

Calma en Miami

Por su parte, el máximo responsable de comunicación internacional de la MLS, Mahonry Mendoza, declaró en una entrevista a Al-Riyadiyah que Messi cumplirá su contrato con el Inter de Miami: "El contrato de Messi acaba a finales de año, cuando acabe la MLS. Se cumplirá con normalidad y luego se verá si alarga ese compromiso", apuntó.

Sobre alargar la vinculación, mostró optimismo: "Jorge Mas, uno de los propietarios del equipo, ha explicado varias veces que es optimista sobre la continuidad de Messi un año más y que pueda estar en la presentación del nuevo estadio, en marzo de 2026". Una versión que Fabrizio Romano respalda. El periodista deportivo italiano aportó este lunes que, según fuentes del club de Florida, ambas partes están interesadas en continuar la relación más allá de 2025. “Se están tomando las medidas necesarias con la mentalidad adecuada para que esto suceda”, le confirmaron.

Leo Messi fue el autor del segundo tanto de Inter de Miami ante el Porto / EFE

Sea como fuere, no hay duda de que Messi es el jugador más determinante del Inter Miami y una pieza fundamental en Argentina. Sin duda, su pérdida, además de ser un duro golpe para Javier Mascherano, sería un jarro de agua fría para toda la MLS. Por suerte para Las Garzas, parece que todo está encaminado en el sentido contrario.