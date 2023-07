Messi - Beckham: se cierra el círculo

El astro argentino hizo historia debutando en la MLS por todo lo alto con una golazo de falta directa El ex jugador inglés, dueño del Inter de Miami, fue el precursor de los jugadores franquicia en Estados Unidos

Leo Messi ya es historia en Estados Unidos. Solo con el primer encuentro ante el Cruz Azul, el astro argentino ya dejó una pequeña muestra de lo que puede llegar a ser para la MLS. Gradas abarrotas y grandes personalidades juntas para ver jugar al ex del PSG, aunque todo ello no sería posible sin el fichaje de Beckham en 2007...

El ex centrocampista inglés de Real Madrid llegó a Los Ángeles Galaxy en 2007 cuando todavía ningún jugador grande había pisado Estados Unidos. De esta manera, sentó un precedente para grandes futbolistas que acabarían llegando más tarde a la liga hasta acabar en Leo Messi.

No obstante, estos fichajes no podrían haber recalado en la MLS sin la Ley-Beckham, como se le apoda. El propietario del Inter de Miami llegó cuando todavía no existía la norma de los jugadores franquicia, gracias a la cual cada equipo de la liga puede tener tres jugadores que no sigan la regla de límite salarial.

A partir de ese momento, Beckham propició la creación de la norma que posibilitó los fichajes de David Villa, Chicharito, Ibrahimovic, Lampard, Rooney, entre otros. Gracias a todos ellos, la MLS se hizo mucho más conocida de lo que era...

Todo hasta llegar hasta los fichajes ya confirmados de Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Con ellos se cierra el círculo. Beckham, con su fichaje por los Galaxy propició la creación de la norma con la que 16 años después ha podido firmar a Leo Messi para su equipo. La historia continua...