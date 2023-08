Messi: "De Barcelona a París fue difícil, pero a Miami fue diferente"

El crack argentino compareció ante los medios en la previa de la final de la Leagues Cup ante el Nashville "Llegué con mucha ilusión y felicidad, con la intención de tener resultados", asegura sobre sus primeras semanas en el Inter de Miami

Leo Messi se va adaptando al Inter de Miami al mismo tiempo que el club va cosechando resultados. Su llegada ha sido tan impactante que el club propiedad de David Beckham ya se ha metido de lleno en una final por primera vez en su corta historia.

Es por ello que el argentino ha tenido que comparecer ante los medios para hablar en la previa de la gran final de la Leagues Cup que disputará el Inter de Miami ante el Nashville. Ante los periodistas, Messi ha agradecido la acogida que le ha brindado Miami en este mes y medio desde su llegada y ha aprovechado para mandar un 'recado' al PSG.

"De Barcelona a París fue difícil, pero de París a Miami fue diferente... Estoy feliz", indicó el argentino sobre su adaptación al Inter de Miami. A Messi se le ve contento y todas las palabras son de agradecimiento a la ciudad y a la afición: "Estoy muy feliz por la decisión que tomamos, no solo por lo deportivo. Disfrutamos de la experiencia, de la ciudad y del recibimiento de la gente. No solo en Miami, sino en Estados Unidos en general".

"Fichar por el PSG nunca fue planeado. No quería irme de Barcelona. Fue una decisión rápida", agregaba.

Sobre la evolución del Inter de Miami desde que el argentino aterrizó y del hecho de plantarse ya en una final pese a que el equipo en Liga no andara de la mejor forma, Leo Messi ha insistido que "nosotros nos habíamos preparado para competir y lograr este título. Nos veíamos capaces. Desde que comenzó esta competición sabíamos que empezábamos de cero, con nuevo entrenador y nuevos jugadores como yo. Sabíamos que era una posibilidad de empezar a cambiar las cosas después de los últimos resultados".

En otro orden de cosas, a Messi también se le ha preguntado por el Mundial ganado y por el posible octavo Balón de Oro. Sobre lo primero, aseguró que "gané el trofeo más importante de mi carrera", mientras que sobre lo segundo afirmó que "ganar el Balón de Oro es muy grande, pero nunca le di importancia, entre comillas. Lo más importante para mí fueron los títulos a nivel grupal. No estoy pensando en el Balón de Oro. Si llega bien y si no, no pasa nada. He cumplido mis objetivos que me marqué durante mi carrera y ahora tengo otros objetivos".