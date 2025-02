Mascherano: "Sería faltarle al respeto a Messi decirle dónde tiene que recibir"

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, aseguró este lunes que a jugadores extraordinarios como Lionel Messi hay que darles libertad de movimiento para que encuentren por sí mismos los espacios en los que pueden crear juego y desarrollar su fútbol.

"A un jugador como Messi sería faltarle al respeto decirle dónde tiene que recibir, a alguien que ha manejado tan bien durante toda su carrera el hecho de encontrar los espacios y dónde moverse", argumentó en la rueda de prensa previa al duelo Inter Miami-Sporting Kansas City de este martes.

"Tratamos sobre todo de que el equipo no le ocupe esos espacios, que creo que eso es lo más importante cuando tienes a un jugador como Messi: que el equipo le libere ciertos espacios donde él se puede mover para que pueda encontrar esa libertad. Y a partir de ahí, que él nos haga jugar. Es alguien que ve el fútbol de una manera muy especial, lo ve diferente a todos", señaló.

El Inter Miami de Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba recibe este martes al Sporting Kansas City en la vuelta de primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de rosa afronta este encuentro con ventaja tras el 0-1 conseguido la semana pasada en Kansas City gracias a un golazo de Messi que resolvió un duelo disputado en condiciones extremas de frío con unas temperaturas en torno a -15 grados centígrados.

"El 0-1 no da absolutamente nada. Preparamos el partido pensando que está 0-0", afirmó Mascherano.

"No podemos especular. El problema de especular es que el fútbol no es un botón que se aprieta y de un minuto al otro activas a los jugadores cuando quisiste especular durante un determinado tiempo. Eso no existe en el fútbol (...). La estrategia es ganar el partido", indicó.

El técnico también habló de Luis Suárez y sostuvo que, más allá de sus molestias de rodilla, se encuentra bien físicamente.

"Está al cien por ciento desde que inició la pretemporada. Ha hecho el cien por ciento de los entrenamientos, ha estado siempre disponible a la hora de jugar. El arrastra unos problemas en la rodilla desde hace ya años pero que no le impiden para nada, no tiene dolor", dijo.

Mensaje al Papa

"Francisco está en todas nuestras oraciones deseando que se pueda recuperar", dijo, mandando un mensaje de ánimo y de apoyo al papa Francisco, que permanece ingresado en Roma en estado crítico.

"Al final es el santo padre, la máxima autoridad dentro de nuestra religión, por lo menos de la mía. Y obviamente como argentino, significa algo extraordinario para nosotros desde hace mucho tiempo. Más allá de que, yo siempre digo, que el papa no tiene nacionalidad: lo que tiene que ver es con la espiritualidad. Así que deseando sobre todo y rezando para que se ponga bien", añadió.

Óscar Ustari, portero argentino del Inter Miami, también compartió su deseo de que Francisco tenga "no solo una pronta recuperación, sino una buena".

"Para los que somos creyentes, es nuestro santo padre y obviamente no deja de ser un referente siempre como argentino (...). Que sea el tiempo que tenga que ser, pero que se recupere bien", apuntó.

