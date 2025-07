Mascherano lanza una advertencia sobre Inter Miami: "Se termina pagando"

La derrota dolió más de la cuenta. Inter Miami dijo adiós a su estelar racha de cinco triunfos consecutivos - con cinco dobletes de Leo Messi - en el TQL Stadium, casa de un Cincinnati que jugó sus cartas a la perfección y se mantiene segundo en la Conferencia Este, a un punto del líder, Philadelphia Union.

Lamentó la derrota un Javier Mascherano transparente en rueda de prensa, consciente del cansancio tanto físico como psicológico que acarrean sus pupilos tras su participación en el Mundial de Clubes. "Claramente hoy hemos sido superados desde el principio del partido", manifestó el técnico de Las Garzas al término del encuentro.

"Un trajín muy grande"

"Venimos con un trajín muy grande y a la larga se termina pagando", añadió. La entidad de Florida empezó un andadura en el novedoso torneo de la FIFA el pasado 15 de junio ante Al-Ahly y disputó los demás duelos de fase de grupos el 19 y 24 contra Porto y Palmeiras, respectivamente. Y se despidió tras una sonrojante goleada del PSG cinco días después, el 29 de junio.

A partir de ahí, retomó la competición una semana después, el 6 de julio ante Montreal - con goleada incluida -. Y llegaron dos triunfos más, contra New England Revolution y Nashville. Sin embargo, Cincinnati "nos pusieron desde el principio bajo una gran presión y no estábamos frescos", relató el técnico argentino. "Nos han ganado muy bien", admitió.

Abogó por "dar la vuelta a la página" y "descansar y juntar energías" de cara al partido que disputarán este sábado ante New York Red Bulls antes de afrontar una semana sin partido intersemanal. "Tenemos que buscar entre dosificar, no resentir al equipo, competir y ganar. Es un combo explosivo, donde no hay una receta", sentenció.