Lutz Pfannenstiel: "Burki es el mejor portero que haya jugado nunca en la MLS"

Lutz Pfannenstiel (Alemania, 1973) siempre tuvo claro que quería seguir dedicándose al fútbol una vez colgara las botas y los guantes. Tras ser el único futbolista de la historia en haber jugado en equipos de las seis confederaciones de la FIFA (en 25 equipos distintos), el portero alemán se pasó a los banquillos, y ha encontrado en Estados Unidos su lugar en los despachos.

En el Saint Louis City SC, Pfannenstiel aceptó el reto de ser el director deportivo de una franquicia de nueva creación en 2022 que tenía que debutar en la MLS en 2023. Gracias a su buen ojo futbolístico y su experiencia en otros equipos como el TSH Hoffenheim y el Fortuna Dusseldorf, el club de Missouri armó el mejor equipo expansión de la historia de la liga y consiguió quedar en lo más alto de la tabla en la liga regular.

¿Cómo fue el proceso de encontrar jugadores para un equipo que no tenía ninguno?

Pienso que tuvimos mucha suerte en tema de 'timings', porque cuando empezamos sabíamos que lo necesitábamos para 2023 y a finales de 2021 nos dijo la liga que creaba la MLS Next Pro, la liga de reservas o filiales. Fichar a un jugador es un proceso, y teniendo esa oportunidad nos ayudó mucho. Usamos la ventana de traspasos de verano de 2022 y trabajé mucho la Bundesliga porque sabía de algunos jugadores que quedaban libres y podía conseguir gratis, como por ejemplo Roman Burki, que para mí es un jugador top a nivel internacional; no solo cuando estuvo en el Dortmund, sino ahora que está aquí. Incluso podría decir que ha dado un paso adelante en solidez, casi no comete ningún error... Es probablemente el mejor portero que haya jugado nunca en la MLS. Definitivamente, es el mejor portero de la liga. También pudimos fichar a jugadores como Edu Lowen, con una cifra de traspaso relativamente razonable de 1 millón, Joao Klauss del Hoffenheim, que ya lo había tenido ahí varios años. Y así varios, como Rasmus Alm, que llegó libre y ahora es un talento en potencia en Dinamarca. Hicimos un trabajo duro de reclutamiento seis meses antes. Conseguimos probar a los jugadores. No a todos, sobre todo los experimentados en la Bundesliga, pero siempre 3 o 4 jugadores que entrenaban juntos, jugaban juntos... y eso nos dio una base a finales de año de un portero, un central, un 6, un 8, un 9 y un 10. Y quisimos traer jugadores locales que pensábamos que tenían el potencial para ser jugadores de la MLS y los probamos con el filial. Y ahora mismo, hay aún cuatro jugadores en el equipo actual que pasaron por este proceso, y eso está muy bien. Con eso montamos el 'core' y después ya empezamos a estar activos en el draft. Así que el primer equipo no fue creado en una sola tanda, sino en diferentes.

¿Hubo algún nombre específico de un jugador importante en la lista que era imprescindible fichar?

Realmente no, porque el club lo hemos construido a partir de una filosofía, un estilo de jugar, que yo siempre digo que es una mezcla entre Red Bull y Hoffenheim. Lo intentamos en los equipos inferiores y lo llevamos al primer equipo. Todos nuestros equipos de la academia juegan de la misma manera. El FC Barcelona o el Ajax son un buen ejemplo de ello. Los entrenamientos son todos parecidos y las instrucciones de los técnicos son todas parecidas. Y eso es lo que tratamos de emular. Así que no tenía un nombre en particular, sino un estilo particular. Por eso que Roman Burki fue uno de los primeros en aparecer y uno de los primeros con los que hablé. Como yo también fui portero, él me gustaba mucho. Tenía dos porteros top en Europa y Roman era mi primera opción. Los otros dos siguen jugando en primerísimo nivel. No fue fácil convencerle.

¿Cómo fueron esas conversaciones con Roman y los demás jugadores, para convencerles de ir a un equipo que no existe?

Las relaciones fueron una parte fundamental. Los invitamos aquí, a ver las instalaciones (aunque aún estuviéramos en una fase inicial de las obras), y fue mucho una relación de confianza y creer en el plan. Qué queremos, cómo lo queremos, cómo jugaremos, y cómo dirigiremos este equipo. Para nosotros esto fue lo más importante. Haces una presentación y lo explicas todo y tienes una conversación con ellos. Al final, se ha demostrado que no nos equivocamos con muchos. Hubo dos o tres jugadores top que contactamos y decidieron quedarse en la Serie A o en la Bundesliga. De la lista nos quedamos sin dos o tres, pero la mayoría los pudimos fichar.

Lutz Pfannenstiel, trabajando para el St Louis City SC / JOE MARTINEZ / St. LOuis City SC

Y para usted, ¿cómo fue ese proceso de convencimiento cuando los directivos le intentaron fichar?

Trabajé muchos años en Hoffenheim, después CEO en el Dusseldorf y después, vino el Covid. Lo tenía hecho y firmado con un equipo de la Premier League pero la pandemia todo lo cambió y fue entonces cuando me contactaron de aquí. Mi primera reacción fue que era aún demasiado joven para la MLS, pero después de más conversaciones vi la oportunidad de crear algo desde cero, algo totalmente nuevo, y eso es lo que me hizo pensar que sería un trabajo interesante y un desafío espectacular. En mi carrera, he aprendido muchas cosas que no se tienen que hacer. Y eso fue importante al inicio del proyecto. Creí en el proyecto y en el potencial, y por eso tomé esa decisión.

La primera temporada acabó siendo brillante. ¿Cómo reaccionaron las otras franquicias a su éxito?

Nos inspiramos mucho en lo que otras franquicias nuevas de la MLS habían hecho, pero decidimos que haríamos muchas de las cosas diferentes. Algunos esperaron al draft y superdraft para fichar jugadores y construir desde ahí. El tema de la MLS Next Pro, como he dicho, nos ayudó mucho. Y nosotros decidimos crear la columna espinal del equipo antes, y desde ahí, ir al draft. Esa fue la clave.

¿Cómo ha cambiado el 'soccer' desde que St. Louis City está en la MLS?

Creo que la MLS ha mejorado en estos últimos años. Antes de llegar nosotros, la MLS iba mejorando, pero el efecto Messi le ha hecho un favor enorme a la liga y a ese crecimiento. Y ves que cada año, la ventana de traspasos, lo que los equipos ingresan y gastan es cada vez más, y es un ascenso continuado. Además, con jugadores americanos haciendo buena carrera en Europa. Así que la MLS tiene esa conexión con los deportes norteamericanos, y el 'soccer' está explotando, ahora aún más con el Mundial de 2026 que viene. Hay más interés, más inversión, como ha sucedido aquí en St Louis. Y eso ayuda al desarrollo.

¿Qué hace a St. Louis City diferente a otros equipos en los que ha trabajado?

Muy diferente. En Europa, la tradición y el pasado de un club juega un papel fundamental. En la MLS, somos el segundo equipo más joven en el país, y eso provoca que tengas que crear esa identidad, ese arraigo con el aficionado. La diferencia es que empiezas en un papel en blanco. Pero la principal diferencia de St Louis con la mayoría de equipos de la liga es la tradición del fútbol en esta ciudad, porque tiene una cultura de fútbol. Siempre hubo afinidad con la gente que le gusta este deporte. Nos consideramos la 'soccer capital' de los Estados Unidos y esa es la sensación que tuve desde el primer día, que había un interés muy grande. En otros sitios en este país, no sientes esa fuerza de toda la comunidad siguiendo al equipo, y eso es bueno para el deporte.