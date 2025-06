Leo Messi vuelve a arrasar en este nuevo ranking de la MLS

El 'efecto Messi' ha cambiado por completo la Major League Soccer y el rumbo del 'soccer' en Estados Unidos. El '10' del Inter Miami ha generado un impacto inigualable sobre el campo, pero uno aún más inexplicable en todo lo que rodea el marketing, el merchandising y la popularidad de la liga.

Como ya pasó las pasadas dos temporadas (desde que llegó a Miami), Leo Messi ha vuelto a arrasar en la lista de camisetas de la MLS más vendidas de la temporada, según un estudio de la MLSstore.com y Fanatics.

En el podio del ranking de las camisetas adidas más vendidas también se encuentra su compañero de equipo, Luis Suárez y Miguel Almirón (Atlanta United). Hirving "Chucky" Lozano (San Diego FC) y Darlington Nagbe (Columbus Crew) completando los cinco primeros puestos.

Las camisetas más vendidas de la MLS en 2025 / MLS

En este sentido, Inter Miami, actual campeón del Supporters' Shield, tienen cuatro camisetas representadas entre las 25 mejores, también con Sergio Busquets (No. 16) y Benjamín Cremaschi (No. 23).

El otro equipo con cuatro jugadores en la lista es Seattle Sounders FC, también participante en el Mundial de Clubes 2025, con Jordan Morris (No. 6), Pedro de la Vega (No. 14), Albert Rusnák (No. 24) y Jesús Ferreira (No. 25).

Lista de camisetas de jugadores de la MLS más vendidas de 2025

1.Lionel Messi - Inter Miami CF

2.Luis Suárez - Inter Miami CF

3.Miguel Almirón - Atlanta United

4.Hirving “Chucky” Lozano - San Diego FC

5.Darlington Nagbe - Columbus Crew

6.Jordan Morris - Seattle Sounders FC

7.Wilfried Zaha - Charlotte FC

8.Diego Chara - Portland Timbers

9.Patrick Agyemang - Charlotte FC

10.Diego Rossi - Columbus Crew

11.Ashley Westwood - Charlotte FC

12.Luca Orellano - FC Cincinnati

13.Denis Bouanga - LAFC

14.Pedro de la Vega - Seattle Sounders FC

15.Marco Reus - LA Galaxy

16.Sergio Busquets - Inter Miami CF

17.Christian Benteke - D.C. United

18.Cavan Sullivan - Philadelphia Union

19.Olivier Giroud - LAFC

20.Riqui Puig - LA Galaxy

21.Emmanuel Latte Lath - Atlanta United

22.Kévin Denkey - FC Cincinnati

23.Benjamin Cremaschi - Inter Miami CF

24.Albert Rusnák - Seattle Sounders FC

25.Jesús Ferreira - Seattle Sounders FC