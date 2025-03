Leo Messi marca e iguala un registro histórico de Higuaín con el Inter Miami

Leo Messi regresó este domingo y lo hizo con gol en la victoria por 2-1 del Inter Miami contra el Philadelphia Union, triunfo con el que su equipo asaltó el liderato de la MLS. El astro argentino, además, igualó un histórico registro de Higuaín con el equipo estadounidense.

Tras acudir en la tarde del viernes al Miami Open para ver la semifinal del serbio Novak Djokovic, Messi empezó como suplente en el Chase Stadium contra el Union, pero tan solo necesitó dos minutos para marcar cuando el técnico Javier Mascherano le dio paso.

El argentino firmó un golazo con la pierna derecha tras un recorte dentro del área y lleva ya cinco tantos en esta temporada. El Inter Miami suma trece puntos en la tabla del Este, con un punto de ventaja sobre el propio Union y el Columbus Crew.

Además de darle el liderato a su equipo, Leo Messi también igualó a Gonzalo Higuaín como futbolista con más contribuciones de gol en la historia del Inter Miami: el exjugador del FC Barcelona ha participado ya en 43 goles.

"Queríamos que Leo tuviera minutos"

Tras el partido, Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, dijo que Leo Messi se sintió bien en su reaparición (se perdió la última convocatoria con la selección argentina por una sobrecarga) y afirmó que el plan es que viaje a Los Ángeles para los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Los Angeles FC (LAFC).

"Queríamos que Leo tuviera minutos. La idea era que pudiera entrar 30-35 minutos. Con el añadido ha jugado un poquito más, pero se ha sentido muy bien. No queríamos arriesgarlo de entrada porque pensábamos que quizás con hacerle jugar todo el partido podíamos correr algún riesgo. Por suerte terminó bien y nos pone muy contentos", explicó en una rueda de prensa.

"El plan es que pueda recuperar y viajar a Los Ángeles. Obviamente el tiempo que jugó lo jugó porque estaba bien. No hemos arriesgado con él. Quizás no estaba para los 90', pero creo que le ha venido bien jugar en total unos 45 con el añadido. Si no pasa nada raro, el plan es que viaje", desarrolló.