La Leagues Cup presenta su nuevo formato para 2025

El Comité Organizador de Leagues Cup anunció el nuevo y mejorado formato para la nueva edición del torneo: Leagues Cup 2025, que incluirá exclusivamente partidos directos entre los clubes de la Major League Soccer (MLS) y LIGA MX hasta los Cuartos de Final.

El torneo oficial, sancionado por Concacaf y que se jugará en Estados Unidos y Canadá, comenzará el martes 29 de julio y se extenderá hasta la final de Leagues Cup el domingo 31 de agosto, coronando al mejor club entre las dos principales ligas de fútbol de Norteamérica.

En su tercera edición, Leagues Cup 2025 volverá a otorgar tres cupos en la Copa de Campeones de Concacaf 2026, donde el ganador representará a la región en las competiciones internacionales de clubes de la FIFA.

Clubes Participantes

Leagues Cup 2025 contará con un total de 36 clubes, incluyendo los 18 equipos de LIGA MX y los 18 equipos clasificados de MLS. Los nueve mejores equipos de cada Conferencia de MLS (Conferencia Este y Conferencia Oeste) que participaron en los Audi MLS Cup Playoffs de la temporada anterior clasificarán.

En base a los nuevos criterios de clasificación de MLS para las copas de Norteamérica, el club de expansión de MLS, San Diego FC, que debutará esta temporada, ocupará el lugar de Vancouver Whitecaps FC para Leagues Cup 2025.

Nuevo Formato 2025

Leagues Cup 2025 se jugará en dos rondas: la Primera Fase y las Rondas Eliminatorias. La Primera Fase contará con tres fechas de partidos por club que se jugarán de manera ininterrumpida entre el 29 de julio y el 7 de agosto, y todos los 54 partidos de Primera Fase se jugarán entre clubes de MLS y LIGA MX.

Las temporadas regulares de MLS y LIGA MX continuarán jugándose durante el mes de agosto, y la mayoría de los partidos eliminatorios de Leagues Cup se jugarán a mitad de semana.

El Ranking de Leagues Cup considera el rendimiento de las ligas de MLS y LIGA MX en 34 partidos de la temporada regular. Los equipos de MLS se clasificarán en función de la clasificación del MLS Supporters' Shield 2024 con San Diego en último lugar, mientras que los clubes de LIGA MX se clasificarán en función de los 34 partidos acumulados en los torneos Clausura y Apertura 2024.

Divisiones regionales: Los clubes se dividirán en dos regiones de 18 equipos cada una: Este y Oeste.

El Comité Organizador de Leagues Cup determinó las asignaciones regionales en función de la clasificación de Leagues Cup y las consideraciones geográficas. Dentro de cada región, los 18 equipos se clasificarán en tres divisiones:

División 1: Equipos clasificados 1-3 de cada liga

División 2: Equipos clasificados 4-6 de cada liga

División 3: Equipos clasificados 7-9 de cada liga

Se formarán seis sectores para facilitar la Primera Fase, tres sectores en el Este y tres sectores en el Oeste.

Cada sector incluirá seis clubes: un club de MLS y un club de LIGA MX de cada uno de los Niveles (División 1, División 2 y División 3).

Enfrentamientos en Primera Fase: Cada club jugará tres partidos contra los tres oponentes de la liga opuesta dentro de su sector. Los partidos de la primera fase de Leagues Cup están determinados por la clasificación de Leagues Cup y por región.

Los enfrentamientos, el calendario, y más detalles de la competencia serán anunciados en las próximas semanas.

Sistema de Puntos: Mientras compiten en el campo contra equipos de la otra liga, los equipos de MLS y LMX competirán en una tabla específica de Leagues Cup contra los equipos de su propia liga. Por ejemplo, la victoria de un club de MLS otorga puntos en la tabla de Leagues Cup de MLS, mientras que una victoria de LIGA MX contribuye a la tabla de Leagues Cup de LIGA MX.

Los cuatro (4) mejores clubes de cada tabla específica de Leagues Cup avanzan a los cuartos de final. Las tablas fueron diseñadas para asegurar más partidos directos entre las ligas hasta los Cuartos de Final.

Más detalles sobre la competencia, incluyendo el criterio de desempate, serán incluidos en los reglamentos del torneo.

Rondas Eliminatorias : Después de la Primera Fase, los cuatro clubes que avancen de las tablas de MLS y LIGA MX se colocarán en un cuadro fijo para competir en las Rondas Eliminatorias de eliminación directa, comenzando con los Cuartos de Final (cuatro partidos), con solo enfrentamientos de MLS vs. LIGA MX. Los emparejamientos de los Cuartos de Final se decidirán en función del rendimiento de la Primera Fase de Leagues Cup con un orden inverso de clasificación entre las respectivas tablas de liga (MLS 1 vs. LIGA MX 4, MLS 2 vs. LIGA MX 3, MLS 3 vs. LIGA MX 2 y MLS 4 vs. LIGA MX 1).

Los cuatro clubes que avancen competirán en las dos Semifinales, según lo determine el cuadro. El partido por el Tercer Lugar y la Final de Leagues Cup 2025 determinarán los tres clubes que se clasifican para la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Este nuevo formato, basado en el Ranking de Leagues Cup, fue creado luego de un esfuerzo colaborativo del Comité Organizador de Leagues Cup, compuesto por representantes de la dirigencia de Leagues Cup, MLS y LIGA MX. Las consideraciones incluyeron recompensar los resultados de la temporada regular y las regiones geográficas, al tiempo que se abordan los aprendizajes de las ediciones anteriores del torneo y se presentan más enfrentamientos interligas de la MLS y la LIGA MX.

No hay Empates: Leagues Cup 2025 mantendrá su formato actual sin empates. Cada club recibe un punto si el partido está empatado después de los 90 minutos. El ganador de la siguiente tanda de penaltis ganará un punto adicional. Las victorias en el tiempo reglamentario cuentan como tres puntos. Durante los Cuartos de Final, las Semifinales, el Tercer Puesto y la Final de Leagues Cup, si se empata al final del tiempo reglamentario, el ganador se determinará en una tanda de penaltis posterior.

Árbitros y tecnología: Concacaf nombrara los árbitros para los partidos de Leagues Cup 2025. El torneo también volverá a contar con tecnología VAR, incluida la línea de fuera de juego virtual.

Transmisión: Aficionados de más de 100 países y regiones podrán ver todos los partidos de Leagues Cup por MLS Season Pass en la app Apple TV, el servicio de suscripción de Apple y Major League Soccer que está disponible en televisores inteligentes, dispositivos de streaming, dispositivos Apple, decodificadores, consolas de juegos y la web en tv.apple.com. Asimismo, las diferentes cadenas televisivas de TelevisaUnivision, FOX Sports, TSN y RDS serán los canales de transmisión lineal de selectos partidos.