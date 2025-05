Josef Martínez, sobre la llegada de Messi: "Pasamos de ser el peor equipo a convertirnos en el Real Madrid de la MLS"

Es evidente que la llegada de Leo Messi ha sido un antes y un después en la MLS. El '10' de la Selección argentina fichó por el Inter Miami y revolucionó el 'soccer'. En una reciente entrevista en el podcast ‘La Vinotinto’, su excompañero de equipo, Josef Martínez, explicó los entresijos del cambio de paradigma que significó tener a Leo en el vestuario y en la liga.

"Cuando llegué era el Combate FC, habíamos perdido como 15 partidos. Antes del primer entrenamiento de Messi no nos conocía ni Instagram. Y de repente había mil periodistas afuera. Con la llegada de Messi, sufrimos un gran cambio. Pasamos de ser el peor equipo a convertirnos en el Real Madrid de la MLS", decía Martínez. "Todo cambió. Me escribió gente que yo no sabía que existía, hasta mi padrino, que yo no había conocido. Afuera había 1000 periodistas, cuando nosotros habíamos visto ni un periodista antes. Y había 50,000 personas para el primer entrenamiento”.

"Tu lo ves sentado ahí y es el tipo más normal que he visto en mi vida. Taylor no le hacía un gol ni a Dios y con Messi se convirtió en el goleador del equipo. Jugadores que no daban un pase, y con Messi mejoraron. No nos veía nadie y cuando llegó Messi nos veía hasta Dios", añadía entre risas.

Martínez, tras salir del fútbol venezolano, tuvo un periodo en el fútbol europeo de la mano del Young Boys y Torino hasta que en 2017 recaló en Atlanta United, donde vivió los mejores años de su carrera. En 2023, recaló en el Inter Miami, donde tuvo la oportunidad de compartir plantel con Messi durante un año. Actualmente, se encuentra en la plantilla del San José Earthquakes, también en la MLS.