Jordi Alba: "Más viejos estamos todos..."

El exfutbolista azulgrana ya ha completado su primer entrenamiento con el Inter Miami y ha concedido su primera rueda de prensa Ha explicado las tazones de su llegada a la MLS y de su reencuentro con Messi y Busquets

Jordi Alba ya habla como nuevo futbolista del Inter de Miami. El que fuera uno de los mejores laterales de la historia del FC Barcelona ha concedido su primera rueda de prensa junto al 'Tata' Martino en la que ha relatado cuáles fueron los motivos que lo llevaron a decidirse por dar el 'salto' a la MLS.

"Para mí el 'Tata' es un entrenador que hizo un gran trabajo en el Barcelona y es un técnico experimentado. A mí me ayudó muchísimo, me dio muchísima confianza y una de las cosas que me ha hecho venir aquí es porque quiero volver a trabajar con él", confesó Alba. "Me va a exigir al máximo, está claro, y creo que me conoce bien y no regala nada a nadie. Es una persona muy honesta", añadió.

Alba, además, confesó que el proyecto deportivo le convenció desde el primer momento y que las palabras de David Beckham fueron clave para llegar a un acuerdo, como pasó con sus excompañeros Messi y Busquets. Sin embargo, la figura del técnico argentino fue un punto decisivo. "Una de las razones para venir aquí aparte de jugar con Leo y con Busi es el 'Tata'", explicó el ex azulgrana.

"Tenía otras ofertas encima de la mesa para poder ir de más dinero, pero creo que la decisión correcta era venir aquí. Tenemos ganas de seguir compitiendo y de seguir ganando, y creo que estamos en el escenario idóneo para ello". Ahora sí, los tres 'amigos' están juntos en Miami.

Jordi Alba junto a Messi en su primer entrenamiento | Agencias

Primero fue Leo, luego Busquets, y Alba ha sido el último en sumarse a la fiesta. Quieren ganarlo todo. "Vengo muy ilusionado a este equipo. Ojalá podamos ganar todos los títulos posibles", añadió el lateral de L'Hospitalet.

Sobre Messi, Alba confesó que le ha visto "igual que cuando se fue del Barça". "No lo pasó del todo bien en el PSG en el primer año y luego recuperó su alegría. Lo ha ganado todo pero va a querer seguir ganando. Estamos aquí para ayudarlo y lo más importante es que se siente querido", dijo.