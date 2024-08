Un Jordi Alba de récord lanza al Inter Miami a los octavos de la Leagues Cup

Una noche mágica de Jordi Alba, omnipresente con cuatro asistencias, lanzó al Inter Miami ante Toronto (4-3) para lograr este jueves el pasaporte a los octavos de final de la Leagues Cup.

Inter Miami - Toronto Leagues Cup - Dieciseisavos de final Inter Miami 4 3 Toronto FC Alineaciones Inter Miami Callender; Weigandt, Avilés (Allen, m. 71), Martínez, Alba; Rojas (Cremaschi, m. 80), Busquets, Redondo; Gressel (Bright, m. 46), Suárez (Campana, m. 80) y Gómez (Ruiz, m. 80). Toronto FC Johnson; Wingo (Thompson, m. 61), O’Neill (Franklin, m. 46), Long, Petretta (Longstaff, m. 61); Bernardeschi (Owusu, m. 18), Osorio, Flores (Mabika, m. 76), Larvea; Etienne e Insigne.

Dos goles del paraguayo Matías Rojas, otro de su compatriota Diego Gómez y uno más del uruguayo Luis Suárez, fueron los argumentos de la goleada de Miami, que tuvo respuesta por momentos con los goles de penalti de los canadienses, los dos convertidos por el italiano Lorenzo Insigne. Leo Messi volvió a contemplar el partido desde su palco privado, ultimando los tiempos de su recuperación, cuyo regreso podría darse en el próximo compromiso del Inter.

Primera parte de infarto

El ambiente inusual y frío del Chase Stadium, con floja entrada y muchos sectores de la grada vacíos, se calentó rápidamente con un gol muy madrugador. Matías Rojas aprovechó un centro desde la izquierda de Alba, que sumó una nueva asistencia a su larga lista del curso, y fusiló de disparo cruzado.

Los primeros minutos fueron una sucesión de oportunidades para el Inter Miami, y la segunda en besar la red tampoco tardó demasiado en llegar. Fue en el 11, en este caso otro paraguayo, Diego Gómez, demostró que regresa en forma de los Juegos Olímpicos.

De nuevo Alba, encontrando delanteros, y en el pasillo central recibió y no se lo pensó el ex de Libertad, que desde la frontal fusiló con pierna derecha para ampliar la distancia en el luminoso.

Solo cuatro minutos después Toronto vio la luz. Se equivocó Chelo Weigandt y zancadilleó, ya sin opciones, a Derick Etienne dentro del área. Un penalti claro que reenganchó al partido a Toronto, porque Insigne no perdonó y engañó por completo a Callender.

Lo positivo se empañó con la lesión de Filippo Bernardeschi, que tuvo que retirarse y dejó sin fútbol a los suyos. Y como las malas noticias nunca vienen solas, amplió la renta el Inter de la mano de Luis Suárez.

Otra vez Alba generando juego y dando el pase, aunque fue un gesto sin balón del 'pistolero' lo que le habilitó engañando al defensor para rematar a placer. Es su segundo gol en los dos partidos de Leagues Cup que ha disputado, el número 14 con el Inter Miami.

Que la primera parte no daría tregua lo demostró la expulsión de David Martínez en el 25, que de primeras vio amarilla y le señalaron penalti, pero tras la consulta al VAR demostró que el contacto fue fuera del área, con la consecuente tarjeta roja.

Estar con un hombre menos cambió la manera de afrontar el partido para los locales, más conservadores y cediendo el protagonismo con balón a los canadienses. Otro penalti en el 37 mandó de nuevo a Insigne al punto de la pena máxima para dar más aire a los suyos. Esta vez Callender sí adivinó la ejecución del italiano pero no alcanzó a despejarla. Con 3-2 favorable para los locales se ponía rumbo a los vestuarios, una primera tregua a la locura que este partido daba a sus protagonistas.

Un Inter valiente con diez

Gerardo Martino realizó un cambio estratégico en el centro del campo dando entrada a Yannick Bright por Julian Gressel, y funcionó para que pese a la inferioridad numérica, los de rosa dominaran el juego y llegaran con peligro.

Un toqueteo de pelota de los locales dio paso a Alba brindando la pelota para Matías Rojas a diez metros de la frontal, que sacó su fusil para convertir su séptimo gol vestido de rosa, con un disparo fortísimo ante el que no respondió Sean Johnson.

Con la renta de dos goles, Martino mandó de nuevo a los suyos atrás dejando únicamente a Luis Suárez como referente y peligro arriba. Cuando el partido parecía finiquitado, faltando 12 para el final, Insigne levantó una pelota desde la izquierda para que Etienne cabeceara favorecido por el toque en la espalda de Noah Allen, que superó a Callender y puso la emoción con el 4-3. Pero el Inter supo dormir el partido hasta el pitazo final.

Jordi Alba, de récord

Por primera vez, el ex del Barça repartió cuatro asistencias en un único partido. "Siempre he sido un jugador más ofensivo que defensivo, me gusta dar asistencias, hoy es la primera vez que doy cuatro, había hecho tres con el Barcelona", dijo en declaraciones a periodistas después del partido.

El lateral destacó el salto de calidad que ha dado el equipo desde su llegada: "Cuando vine vi un equipo que iba último en la tabla pero que tenía más calidad que eso. Este año hemos fichado a gente importante, gente joven que está dando un paso adelante".

"Te vas conociendo más y vas teniendo esa conexión que con Leo, Luis y Busi, que hemos jugado prácticamente diez años juntos, es normal. Pero hay otros compañeros de enorme calidad, que trabajan bien, que saben escuchar y creo que hemos formado un muy buen equipo", afirmó el de L'Hospitalet.

Martino elogia a sus jugadores

Por su parte, el técnico del Inter, el argentino Gerardo 'Tata' Martino, aseguró que el rendimiento de su lateral no es ninguna sorpresa. "Es un número diez que juega de lateral izquierdo. Tenemos un gran asistidor desde ese lado, pero creo que también hubo puntos altos de Matías Rojas y Diego Gómez, que jugaron un gran partido”, afirmó.

Además, Martino alabó la adaptación y versatilidad de sus hombres y en concreto de Sergio Busquets, al que tuvo que recurrir como defensa central: "Hoy Busquets jugó primero de volante central, luego en las dos posiciones del centro de la defensa, en la derecha y en la izquierda".

El técnico argentino explicó que en la charla que tuvo en el descanso instó a los jugadores a "rebelarse hacia algo que estaba siendo injusto", en referencia a la expulsión de uno de sus jugadores. "Lo que le dije a los jugadores al descanso era que se rebelaran contra la adversidad, porque del juego no tenía nada que decirles", dijo.

Columbus o Kansas City en octavos

El Inter Miami jugará la próxima ronda lejos del Chase Stadium, con su rival aún por definirse entre Columbus Crew y Sporting Kansas City, que juegan mañana. "Columbus es el equipo de la liga por lejos, y tenemos que ir a jugar a su casa. Y Kansas City es muy reconocido, respeto mucho a su entrenador. Lleva muchos años, hemos ido a jugar allá y ganamos pero lo pasamos muy mal. Cualquiera de los dos equipos va a ser muy peligroso para nosotros", analizó Martino.