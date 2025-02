Jordi Alba: "En el Mundial de Clubes están los mejores del mundo menos el Barcelona"

La MLS 2025 ya está a la vuelta de la esquina. El lateral del Inter Miami, Jordi Alba, habló para los medios en la previa del debut en la Major League Soccer del equipo de Florida esta temporada, durante la madrugada del domingo en España. El equipo de Javier Mascherano da el pistoletazo de salida a la temporada 30 de la MLS como campeón de la Supporters' Shield al mejor equipo regular del año, y consiguiendo el récord histórico de puntos en la competición. El primer partido será en el Chase Stadium de Miami ante el New York City FC.

Entre otros temas, el ex del FC Barcelona habló sobre la llegada del nuevo entrenador, excompañero suyo en la capital catalana, y que sustituye al Tata Martino, quien también le había entrenado en el Barça.

"Hicimos una temporada muy buena con el Tata y su cuerpo técnico. Fuimos nosotros los que fallamos en el playoff, y no cambia nada. Cada entrenador tiene sus matices, y vamos por el buen camino con Masche. Intentaremos hacer una temporada como la del año pasado y tenemos otras competiciones ilusionantes", comenzó diciendo Alba. "Me imaginaba a Mascherano como entrenador. Lo que no me imaginaba es que me iría a entrenar. Ya se le veía madera de entrenador, una persona muy seria. Era un jugador igual no tan vistoso como otros, pero para mí era fundamental en el equipo. Se adaptó a una posición que no era la suya e hizo unas temporadas espectaculares. Y el carácter suyo ya se veía que sería entrenador. Es una alegría tenerlo con nosotros, son muchos años compartiendo vestuario. Le deseamos lo mejor para esta temporada".

Uno de los grandes retos para el equipo de Fort Lauderdale es el Mundial de Clubes de la FIFA que precisamente se disputa en Estados Unidos este verano de 2025. El equipo de Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y compañía se clasificaron el pasado verano y competirán ante los mejores equipos del universo. El Inter Miami inaugurará el torneo el sábado 14 de junio ante el Al Ahly y también se verá las caras con el FC Porto y el Palmeiras en fase de grupos.

"El Mundial de Clubes es una competición que va a ser muy difícil porque están los mejores equipos del mundo menos el Barcelona, que no está este año. Es ilusionante para todos, una competición muy bonita de ver. Intentaremos competir y a ver hasta dónde llegamos", comentó al respecto Jordi Alba.

Finalmente, el lateral fue preguntado por la Liga MX y sus fichajes estrella este verano, los viejos conocidos de LaLiga como James Rodríguez y Sergio Ramos, además de Sergio Canales, que llegó la pasada ventana de transferencias.

“Creo que la liga mexicana ha crecido con la llegada de estos jugadores. Además siempre el jugador mexicano ha sido muy atractivo de ver y compite muy bien”, dijo Jordi ante la posibilidad de cruzarse a equipos mexicanos en la Leages Cup. "Serán rivales muy complicados. También en la Concacaf (Champions Cup) tenemos la oportunidad, si pasamos, de enfrentarnos más adelante. Son equipos que te compiten muy bien y que cuestan muchísimo. Intentaremos cuando nos toque poder competir y poder ir pasando rondas".