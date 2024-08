El Inter de Miami sufre sin Messi: eliminado de la Leagues Cup

Tras su eliminación este martes en la Leagues Cup, al Inter Miami, que sigue sin poder contar con Lionel Messi por lesión, ya solo le queda luchar por la MLS. El conjunto de rosa desperdició una ventaja de 0-2 a falta de media hora y cayó en los octavos de final de la Leagues Cup por 3-2 ante el Columbus Crew, campeón de la MLS Cup el año pasado y que lidera el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba jugaron para un Inter Miami aún sin Messi, que arrastra una lesión en el tobillo desde la final de la Copa América y que todavía no se entrena con el grupo. Entre su tiempo de ausencia por la Copa América y la lesión, Messi no juega para el Inter Miami desde el pasado 1 de junio. Con todo ello, el conjunto que entrena Gerardo Martino no podrá defender el título de la Leagues Cup que conquistó en 2023.

Este batacazo se une a la eliminación en cuartos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde perdió frente al Monterrey. Además, el Inter Miami no participa este año en la Copa US Open por lo que en 2024 ya solo le queda competir en la liga, donde se reparten dos títulos: el MLS Supporters' Shield para el equipo con más puntos en la temporada regular y la MLS Cup para el vencedor de los 'playoff'.

La situación en la MLS sí es favorable para Messi y compañía puesto que el Inter Miami es líder de la Conferencia Este con 53 puntos. Le siguen el Cincinnati del argentino Luciano Acosta (MVP de la MLS el año pasado) con 48 enteros y el Columbus Crew con 43 pero dos partidos menos que los de Florida.En el Oeste, que hay que tener también en cuenta para el MLS Supporters' Shield, el primero es el LA Galaxy del español Riqui Puig con 49 puntos. Los Angeles FC, que acaba de presentar al francés Olivier Giroud, son segundos con 47 unidades y dos encuentros menos.

Además de la MLS, el Inter Miami no pierde de vista -ya que es un objetivo clave del equipo- que todavía hay una plaza en juego de Estados Unidos para el Mundial de Clubes ampliado de la FIFA de 2025. EE.UU. ya tiene asegurada la presencia del Seattle Sounders en ese torneo como ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2022.

Pero, en calidad de país organizador, EE.UU. podrá enviar a un equipo más a este nuevo torneo por invitación. Se especula desde hace meses sobre qué criterio se usará para elegir al último representante de EE.UU. y, con la FIFA como encargada de decidir, todavía no está confirmado si se entregará al campeón de la liga local o al de la Leagues Cup (en caso de ser estadounidense).