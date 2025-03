El Inter Miami anuncia que Messi no jugará en Houston y el club rival toma medidas

Leo Messi es una de las principales atracciones de la Major League Soccer. El jugador que todos quieren ver y el que lleva más gente a los estadios de Norteamérica, sobre todo en los que juega de visitante. Los equipos contra los que juega Messi crean paquetes especiales de entradas, hacen eventos únicos e incluso se cambian de estadio para jugar en otros con más capacidad. Es por ello que, si Leo no juega, es un gran 'shock'. Y eso mismo le ha pasado al Houston Dynamo.

En el viaje del Inter Miami a Houston para disputar la jornada 2 de la MLS 2025 no aparece el nombre de Leo Messi, en lo que a priori se trata de una decisión para darle descanso. Javier Mascherano podría apostar por las rotaciones en un inicio de temporada cargado de partidos para el equipo de Florida. Ante esta noticia, el Dynamo, equipo rival, ha tenido que emitir un comunicado anunciando medidas para compensar a sus aficionados.

"El Houston Dynamo está emocionado de recibir al Inter Miami en el Shell Energy Stadium este domingo por la noche. El recientemente compartido informe de estatus de jugadores para el partido no incluye al delantero Lionel Messi, pero se ha informado que no ha hecho el viaje a Houston. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente", dijo el equipo texano en sus redes.

"Tenemos muchas ganas de recibir a todos mañana para lo que será una atmósfera increíble y una celebración del fútbol para la ciudad de Houston. Para mostrar nuestro agradecimiento, los fans que asistan al partido de mañana podrán pedir una entrada gratis para otro partido del Dynamo en esta temporada", añadía.

Messi ha jugado en los tres partidos hasta el momento del Inter Miami en esta campaña: la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf (0-1 contra el Sporting Kansas City), la vuelta (3-1) y el empate por 2-2 ante el New York City en la primera jornada de la MLS.

Además, el conjunto de rosa disputará este jueves en su estadio la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones ante el Cavalier de Jamaica.