La insólita multa a Jordi Alba

El Comité Disciplinario de la Major League Soccer sorprendió este miércoles al anunciar una multa de una cantidad no revelada al defensa del Inter Miami CF, Jordi Alba, por "violar la política de la Liga con respecto a las manos hacia la cara/cabeza/cuello de un rival", en una acción muy criticada por los aficionados por la simulación clara del adversario.

La acción ocurrió en el minuto 57 del partido entre Inter Miami ante Philadelphia Union el pasado 24 de mayo, con Danley Jean Jacques. Una acción que ni el árbitro ni el VAR sancionaron durante el partido.

En el vídeo compartido por la MLS, las redes sociales han destacado la simulación del jugador de los 'zolos', que cae al suelo de forma exagerada tras el toque de Alba.

De hecho, esta es la cuarta multa que recibe el lateral español desde que se unió al club en 2023, la segunda esta temporada.

Este año, Alba suma seis asistencias en 12 partidos de la MLS.

La liga también sancionó al jugador Lorenzo Insigne del Toronto FC por el mismo motivo en una acción ante el Nashville FC, y multó al mediocampista de Chicago Fire FC, Brian Gutierrez, por conducta violenta en el minuto 31 del partido de Chicago contra New York City FC y no abandonar el campo de manera oportuna, igual que Dje D’Avila, de su mismo equipo.

Jordi Alba, hasta 2027

Recientemente, el exlateral del FC Barcelona firmó una renovación de su contrato con Las Garzas hasta final de la temporada 2027.

“Me lleva a renovar el seguir compitiendo, lo a gusto que me siento en el Club, el cariño que recibo de los aficionados en todo los partidos. He estado muy a gusto en estos dos años en el Club y me siento muy querido por todos los aficionados,” dijo Alba en declaraciones oficiales al club. “Tenemos esa ilusión de seguir compitiendo, de seguir ganando y, bueno, ojalá que podamos ganar los máximos títulos posibles”.