El hijo de Messi ya despunta...¡11 goles en un partido!

De tal palo, tal astilla reza el refrán. Lo cierto es que en el mundo del fútbol no siempre se cumple esta máxima, y hay hijo de excelentes futbolistas que se quedan en el intento. No es nada fácil ser conocido de antemano por tu apellido, y ese peso no es soportable para todo el mundo.

En este terreno, hay muchas esperanzas puestas en los hijos de los que han maravillado al mundo futbolístico en las últimas décadas. Por ejemplo con Thiago Messi, hijo de Leo, uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.

Y parece que va por buen camino. Al igual que su padre, Thiago despunta en la cantera del Inter de Miami. Actuando de delantero y con el '10' en la espalda, el hijo de Leo Messi ya llama la atención con sus exhibiciones sobre el terreno de juego.

Sin ir más lejos, Thiago Messi firmó una actuación para el recuerdo en su último partido. En el encuentro de la categoría Sub13 de la MLS ante Atlanta United, el hijo del astro argentino logró anotar ni más ni menos que un total de 11 de los 12 goles que consiguió su equipo.

Thiago Messi, autor de 11 goles en un partido / Twitter

Indudablemente, todavía le queda mucho por recorrer en la cantera del Inter de Miami, pero Thiago Messi ya apunta maneras de futbolista de nivel en el futuro.