No hay quien pare a Leo Messi

Leo Messi volvió a marcar un doblete en la victoria del Inter de Miami sobre Orlando City El argentino, junto a Busquets y al debutante Jordi Alba, está revolucionando al equipo de Florida y el 'soccer'

La irrupción de Leo Messi en el 'soccer' está siendo todo un 'boom' en los Estados Unidos. El argentino no se cansa de dejar exhibiciones y la pasada madrugada volvió a anotar un doblete ante Orlando City, para certificar la victoria de Inter de Miami por 3-1 en el día del debut de su amigo Jordi Alba. 3 partidos lleva en suelo americano y 3 partidos son los que ha visto portería. "No tengo duda de que vamos a disfrutar", dijo en su presentación. Y no se equivocaba.

Su primer gol de la noche llegó en el minuto 7 del encuentro. Taylor centró un balón desde la banda viendo la entrada de Leo en el área, que corrió a la espalda de la defensa para generarse el espacio y quedarse solo, y el argentino en estas no suele perdonar. Sin dejar caer el balón, lo controló arriba con el pecho y se la acomodó para engancharla de volea. Golazo de los que para él son incluso fáciles de anotar.

El segundo personal y el de la sentencia del partido llegó en una contra iniciada por el mismo Messi. Recortó en el centro del campo, la abrió la banda y como en tantas ocasiones le ha ocurrido, el balón le acabó llegando en el punto de penalti, donde es letal. De nuevo de volea y sin tocar el balón al suelo, remató de primeras, con la derecha, un centro de Josef Martínez, autor del segundo gol del encuentro.

Este les permitió clasificarse para los octavos de la Leagues Cup, la única competición que ha disputado desde su desembarco en el equipo de David Beckham y en la que ya es máximo goleador empatado con el también argentino de Monterrey, Berterame.

Sigue la magia del debut

En su estreno ya deslumbró con un golazo de falta en el último segundo que dio la victoria a los suyos. En el siguiente sumó un nuevo doblete más una asistencia, lo que deja sus cifras en 5 dianas y una asistencia en los tres encuentros que ha disputado con el conjunto de Florida.

¡Miami me lo confirmó! Gol de Messi a pase magistral de Busquets | Inter Miami

Más de la mitad de participación en goles

La importancia ya es tal en el equipo que, de los nueve goles que han marcado los de rosa, 5 los ha hecho él. Más la asistencia son 6, pero es que realmente, si no contamos el gol inicial de Taylor en su estreno, cundo todavía estaba en el banquillo, Messi ha participado en ¡6 de los 8! Una locura.

En Miami la 'Messimanía' no para de crecer y cada vez son más las personalidades que se acercan hasta el DRV Pink Stadium para disfrutar de su fútbol. El próximo lunes viajarán a Dallas para medirse al equipo de la ciudad en los octavos de final de la Leagues Cup.