Echan de menos a Riqui Puig

La historia de Riqui Puig en Barcelona no terminó de la mejor manera. El centrocampista estaba llamado a ser uno de los jugadores importantes en el futuro del club, pero tal como explicó a SPORT el propio futbolista durante el verano de 2023, Xavi habló con él antes de acabar la temporada y le transmitió que no entraba en sus planes. Apareció la propuesta de Los Angeles Galaxy y la aceptó. No le importó irse a la otra punta del mundo. Tampoco a una liga 'menor'. Allí ganaba en calidad de vida, mientras exhibía el mejor fútbol de su carrera.

En Los Ángeles, Riqui Puig fue uno de los cracks del equipo desde que llegó en 2022. En su primera temporada, disputó 12 partidos marcando tres goles y repartiendo cinco asistencias. Cifras que mejoraría en el siguiente curso, con siete tantos y ocho pases de gol en 29 partidos y que destrozaría por completo la campaña pasada. El catalán firmó 17 goles y 16 asistencias en 31 duelos.

Riqui Puig jugó más de 30 minutos con el ligamento cruzado roto en el Galaxy-Sounders / EFE

A sus 25 años, sorprendió a todos con su colmillo ofensivo, actuando de '10', más cerca del área rival. En contra de lo que se podía esperar tras su paso por el Barça, donde jugaba más de centrocampista, no tuvo problema en asumir más responsabilidades. Sin embargo, todo se truncó de golpe. Riqui Puig, que se acababa de coronar campeón de la Conferencia Oeste al derrotar a New York Red Bulls en la final, se había roto el cruzado en las semifinales.

Los Galaxy, hundidos sin el catalán

Una baja muy dura para el futbolista, que trabaja duro en su recuperación, pero también para el equipo, que no levanta cabeza en el arranque de esta temporada. Los Angeles Galaxy han perdido los cuatro partidos que han disputado esta campaña sin Riqui Puig. 0-2 contra San Diego en la primera jornada de la MLS, 2-1 contra Vancouver Whitecaps en la segunda fecha, 1-0 frente al Herediano en la 'ConcaChampions' y 0-3 en el último compromiso doméstico ante Saint Louis City.

La franquicia más ganadora de la MLS con seis títulos, solo han podido celebrar un gol en cuatro partidos jornadas y han encajado ocho. Aguantaron 44 minutos contra el Saint Louis, pero un grave fallo del meta serbio Novak Micovic, quien no pudo atrapar un balón colgado tras un saque de esquina, abrió el camino para la victoria visitante.

Riqui Puig celebra uno de sus goles ante Colorado Rapids / AP

El alemán Cedric Teuchert, en su segunda temporada en la MLS, aprovechó una serie de rebotes y firmó el 1-0. El propio Teuchert dio la asistencia a su compatriota Marcel Hartel para el 2-0, anotado al contragolpe en el minuto 49, que puso cuesta abajo el choque. Simon Becher sentenció en el 84' con el 0-3 para dejar a los angelinos colistas en el Oeste. Sin duda, echan de menos a Riqui Puig.