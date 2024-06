Diego García, el mentor de Thiago Messi y Benja Suárez: "Con su actitud, llegarán lejos"

El Inter Miami fue una de las grandes revelaciones del torneo internacional de LaLiga FC Futures. Solo una actuación estelar del portero de la Real Sociedad les impidió clasificarse para los cuartos de final del torneo, pero se recompusieron rápidamente y lograron alzarse con el título de consolación, ganando al Agadir de Marruecos y a Orlando City en la final.

Con jugadores como Thiago Messi y Benja Suárez, los hijos de Leo y Luis, en sus filas, demostraron que el talento en el club está creciendo a pasos agigantados. Todo ello dirigido por Diego García, un entrenador español, natural de Toledo, que se marchó a Estados Unidos hace 5 años y que, tras estar en la academia del Barça, llegó al Inter Miami para continuar con su prometedora carrera.

Enhorabuena por el título de consolación, Diego. ¿Qué te ha parecido el LaLiga FC Futures?

Ha sido una experiencia muy bonita para mí y para los chicos. Está organizado de manera increíble. El trabajo que hace LaLiga con estas edades de formación y que puedan vivir esto es inolvidable para los chicos. Están viviendo lo que vive un profesional. Es positivo para los niños, los entrenadores y las familias que vienen.

Diego García, durante un partido de LaLiga FC Futures / Fundación JRM

¿Te ha sorprendido el nivel?

Yo vengo de España y conocía el nivel, intento no perderme estas ediciones. Lo que más me ha sorprendido es lo bien que está organizado todo, tanto dentro como fuera del campo. Todo va a tiempo, todo está medido, hemos estado muy cómodos siempre. Eso es algo que me ha sorprendido para bien.

La llegada de Messi y el crecimiento del 'soccer'

¿Qué tal está siendo tu experiencia en el Inter Miami? ¿Cómo has visto el crecimiento del equipo desde la llegada de Messi?

La llegada de estos jugadores es un impulso para el club y para todos los aficionados. Es un plus para seguir intentando crecer tanto en lo deportivo, como en lo social y cultural, que se cree un ambiente más futbolero en la ciudad. El club está haciendo un trabajo excelente, no solo fichando a estos jugadores, sino también a nivel de estructuración deportivo. Estamos dando pasos de gigante y ya estamos entre los más grandes de Estados Unidos.

Y a nivel de cantera, ¿cómo se nota la llegada de estas estrellas?

Se nota mucho que cada año el club trae gente más profesional para dirigir la cantera y los staff son más numerosos. Si tienes un grupo más profesional, con más experiencia y una buena captación de jugadores, se nota. Los chicos ven, además, que el primer equipo es más fuerte y se ilusionan. Además, cada vez más niños quieren venir al Inter Miami, no solo de Florida, también de otros estados.

Los jugadores del Inter Miami, en una charla de Diego García prepartido / Fundación JRM

¿Cómo ves el crecimiento del fútbol en Estados Unidos?

Si tú ves la MLS hace 10 años, era completamente distinta. Ahora es todo mucho más profesional, las academias también, cada vez apuestan más por los jugadores, por crear buenos staff técnicos y mejores condiciones. Auguro un gran futuro. El Mundial 2026 va a ser muy importante. Aquí en Florida, con la llegada de jugadores top mundial como Leo o Luis, todo suma. Lo que se percibe desde dentro es que el fútbol va a crecer mucho.

Thiago Messi y Benja Suárez

¿Cómo se hace para que a niños como Benja Suárez y Thiago Messi no les afecte todo lo que generan a su alrededor?

Ellos no tienen ningún problema con eso. Ellos vienen, entrenan y tienen una actitud de 10, un compromiso impecable, son muy buenos compañeros y trabajan como los que más. Ellos están completamente aislados, somos nosotros los que a veces le damos más importancia que ellos, que están en un equipo de niños de 12 años y vienen a divertirse y jugar.

Siendo conscientes de que son muy jóvenes, ¿qué tal son como futbolistas?

Se asocian muy bien, interpretan muy bien el juego en ataque y en defensa, tienen muy buen pie y buen manejo del balón y solo les queda seguir trabajando, que con la actitud que tienen seguro que llegarán lejos.

¿Les ves jugando juntos? Porque hemos visto que durante el torneo les has ido rotando mucho.

Depende del partido. Aquí jugamos solo 7 contra 7 y traemos una plantilla de 12 jugadores. Damos prioridad a la formación de los jugadores e intentamos que todos jueguen al menos el 50% del tiempo. Creemos que es muy importante la formación del jugador y eso pasa porque el entrenador les dé confianza y minutos. Independientemente del resultado, lo importante es que vivan la experiencia y compitan. A veces les tocará estar juntos y a veces no, pero es simple planificación deportiva.