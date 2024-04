Las cifras de Messi en Miami, al descubierto... ¡con una cláusula para hacerse cargo del club!

La llegada de Leo Messi al Inter Miami fue sin duda la gran atracción de un mercado de fichajes que sigue todavía dando mucho de que hablar. El argentino rechazó una oferta nunca antes vista de Arabia Saudí para poner rumbo a un destino con el que venía coqueteando desde hacía tiempo.

La MLS y Miami eran una predilección confesa para el '10' y tras su salida del PSG y su descartada vuelta al Barça, decidió poner rumbo hacía Estados Unidos. Una llegada de la que habla ahora Jorge Mas sin tapujo en Forbes, donde cuenta los secretos de un contrato único.

El propietario, junto a David Beckham, de la franquicia de Miami asegura que Messi ganará entre 50 y 60 millones de dólares garantizados por año. Además, tendrá potencial para lograr más a través de acuerdos individuales de “reparto de ingresos” con Apple y Adidas.

Pero más allá del contrato en cifras, Jorge Mas explicó que Leo Messi cuenta con una “cláusula de David Beckham” en su contrato que le brinda al argentino la opción de hacerse cargo del club sin necesidad de compra. No está claro cuándo se retirará Messi, quien cuenta con contrato en el club hasta 2025, con opción a un año más.

No está claro cuándo Messi colgará sus botas de la MLS. Tiene contrato para 2024 y 2025, con opción para 2026, y Mas está "muy confiado" en que su estrella se quedará el año adicional, aunque estará cerca de los 40. "Sé que en el momento en que sienta que ya no puedo rendir, que ya no disfruto ni ayudo a mis compañeros, lo dejaré", dijo en una entrevista reciente en el Big Time Podcast de MBC1, en la televisión de Arabia Saudí.

De cualquier manera, no debería afectar los ingresos de la sociedad del Inter Miami. a corto plazo: Mas planeó que muchos de los acuerdos del club expiraran alrededor de la llegada de Messi para poder firmar otros más lucrativos, que, según él, durarán mucho más allá del mandato de la estrella. En los últimos meses, Inter Miami ha sumado pactos plurianuales con JPMorgan Chase y Duracell, además del acuerdo con Royal Caribbean.