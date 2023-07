Busquets: "Me gusta competir muchísimo"

El Tata Martino y Sergio Busquets han concedido una rueda de prensa para aclarar algunas cuestiones en relación al fichaje del centrocampista del Barça y al futuro del Inter Miami Tata: "Leo está sin una mochila de presión inmensa que tenía y que se la sacó hace unos 6 o 7 meses atrás"

Antes del debut de Sergio Busqutes y Leo Messi con el Inter Miami este viernes (sábado en España) en la Leagues Cup, el exjugador del FC Barcelona y el exntrenador también del Barça, el 'Tata' Martino, han comparecido en la rueda de prensa previa al choque que su actual equipo, el Inter Miami, disputará ante el Cruz Azul mexicano.

¿Qué hay de diferente entre el Tata de ahora y el que entrenaba al Barça? ¿Y en Messi?

Tata: "Yo estoy más viejo. Leo está sin una mochila de presión inmensa que tenía y que se la sacó hace unos 6 o 7 meses atrás. Es más importante cómo está él que como estoy yo, y creo que ambos estamos en un buen momento".

¿Qué significa reunirse con todos tus ex compañeros aquí en el Inter Miami? Con Leo, con Jordi Alba y se comenta que quizás podría llegar Iniesta o Suárez...

Busquets: "De momento sólo estamos Leo y yo, lo demás no sé si es posible o si es realidad. Quizás Jordi es el que se haya hablado un poquito más porque habló nuestro jefe. Pero yo encantado de coincidir con gente con la que he compartido y hemos convivido muchas cosas. Tendrá que ser lo que el club decida".

¿Que es lo que más disfrutan de los Estados Unidos? En lo futbolístico y en la vida.

Busquets: "En lo futbolístico me dió poco tiempo, llevo sólo 3 días o 4 prácticamente con el equipo. Pero es otra cultura es todo más espectáculo, más show, no depende tanto de si tú ganas o si tú pierdes. Al final es el camino que te lleva a ello y lo que has logrado en ese tiempo. Y fuera también, es la primera potencia, todo a lo grande y quizás el tráfico pero todo genial. Me estoy adaptando poco a poco, es un proceso de cambio y me lo está poniendo muy fácil todo el mundo".

¿Cómo es el sueño de Sergio Busquets aquí, en los Estado Unidos?

Busquets: "El sueño es disfrutar de una nueva experiencia en lo deportivo y en lo familiar, que llevo toda la vida sin salir de mi zona de confort, de mi casa, con mi familia, con mi gente. Es una experiencia nueva que queríamos vivir y de qué mejor manera que aquí y en concreto en Miami .Y a nivel deportivo pues seguir ganando, me gusta competir muchísimo, prepararme de la mejor manera, intentar ayudar a todos y que todos me ayuden para intentar adaptarnos lo más rápido posible, mejorar lo que es el equipo, lo que es el club y luchar por los objetivos que no son otros que pelear por todos los títulos que competimos".

Tenéis un grupo de jugadores con mucho talento en Inter Miami. Mi pregunta es: ¿Qué le dirías para ayudarles o quitarles presión a los jugadores del equipo que van a jugar al lado de Messi?

Tata: "Vós entendés inglés así que contestála tú."

Busquets: "Los jóvenes en general y el resto del equipo tienen muchísimas ganas de aprender, esto ha sido muy ilusionante para todos...Nosotros porque venimos nuevos y queremos cambiar un poco el destino del club y competir hasta el final en todas la competiciones y ganar títulos, y ellos porque ven a jugadores que quizás hayan visto en otro futbol que es referencia para ellos y están muy ilusionados. En todos los entrenos que hemos hecho son los primeros que quieren aprender, que preguntan por consejos que les podamos dar nosotros, que tenemos un poco más de experiencia, las nuevas consignas que le pueda dar el entrenador...Y yo creo que eso va a hacer el camino mucho más fácil".