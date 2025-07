Un amigo para convencer a Messi

La renovación de Leo Messi por el Inter Miami está encallada, en punto muerto. Nadie duda de que el rosarino acabará firmando la extensión con la franquicia de Florida, aunque la decisión se está demorando más de lo previsto.

Negociación abierta

A estas alturas de campeonato de la MLS - recordemos que la fase regular finaliza en octubre- Jorge Mas, copropietario del club de Miami, esperaba ya contar con la firma del '10' sobre papel para afrontar la recta final de curso con la tranquilidad suficiente. "Esperemos que esté solucionado en verano", dijo el empresario, presidente también del Real Zaragoza.

El Inter Miami inaugurará su nuevo estadio en marzo de 2026 y su principal reclamo será contar con el exazulgrana en su plantilla. Para acabar de convencerle, David Beckham y los hermanos Mas han arrancado la maquinaria y están dispuestos a contratar a Rodrigo de Paul, centrocampista del Atlético de Madrid.

Rodrigo de Paul, en el Mundial de Clubs. / Ángel Colmenares / EFE

Las conversaciones entre el club estadounidense y el agente del futbolista se iniciaron durante el Mundial de Clubes, tal y como informa 'AS', con buena sintonía por ambas partes, hasta tal punto que De Paul ya habría aceptado siempre y cuando se alcance un acuerdo satisfactorio para los colchoneros. El argentino acaba contrato en 2026 en el Metropolitano y está dispuesto a emprender una nueva aventura futbolística en la soleada Florida.

El Atleti ya lo sabe

En el Atlético están al tanto de estas negociaciones entre Inter Miami y De Paul. En el Metropolitano no pondrán reparos a la salida del centrocampista y escucharán ofertas por él. Simeone es reacio a desprenderse de un futbolista que encaja como un guante en el 'cholismo' y algunas fuentes reconocen que el técnico preferiría que se marchase libre el próximo curso antes que traspasarlo este verano. Sin embargo, todo parece indicar que el entrenador tendrá que claudicar si hay acuerdo entre Inter y Atlético, algo que por ahora está lejano.

En Florida ofrecen 10 millones de euros por el campeón mundial, mientras que desde los despachos de Canillejas reclaman unos 25, su precio de mercado. En el término medio podría estar la solución y acabar decantando la balanza de la renovación de Messi, que contaría con un núcleo duro de amistades en su vida en la Península de Florida.

De Paul se uniría a Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Javier Mascherano, técnico que, de momento, echa balones fuera. "Todo el mundo conoce este tipo de jugador, pero no me gusta hablar de jugadores que de momento no están con nosotros. Sería una manera de faltarle al respeto a los que hoy en día tenemos", dijo el 'Jefecito' sobre su compatriota De Paul.