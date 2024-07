Ingrid Andress reconoce que estaba borracha durante su interpretación del himno de EEUU

Como suele suceder en los eventos deportivos en Estados Unidos, grandes artistas son elegidos para entonar el himno nacional antes de que arranque el partido. En el Home Run Derby celebrado en Arlington, Ingrid Andress fue la encargada de seguir con la tradición americana, en esta ocasión en una más que importante cita para el mundo del béisbol. Pero, en este caso, su actuación será recordada por ser una de las más incómodas que se recuerdan.

Ingrid Andress no estuvo acertada en su interpretación del himno nacional de Estados Unidos. La cantante protagonizó un espectáculo que sorprendió a propios y extraños: tono desafinado, errores musicales y una actuación para olvidar.

Su 'show' en la ceremonia de apertura del All-Star de la MLB terminó ocupando los grandes focos de la jornada en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algunos llegan a señalar que se trató de la 'peor actuación de la historia' de un evento deportivo. Otros, más allá de la nefasta actuación, se preguntaron cómo una artista de la talla de Andress pudo desafinar de esta manera.

"Estaba borracha"

En sus redes sociales, Ingrid Andress no tardó en reaccionar tras todo el revuelo que se generó en Estados Unidos. La cantante reconoció en su cuenta de Instagram que durante su actuación se encontraba borracha. De esta manera, explicó que ingresará en un centro de rehabilitación para dejar atrás su adicción al alcohol: "No voy a mentirles, anoche estaba borracha. Me registraré en un centro hoy para obtener la ayuda que necesito. Esa no era yo anoche. Pido disculpas a la MLB, a todos los fanáticos y a este país que amo tanto por esa interpretación. Les haré saber a todos de lo que escuché, que la rehabilitación es súper divertida", reconoció en su comunicado.

¿Quién es Ingrid Andress?

Ingrid Andress es una popular cantante de country en Estados Unidos. Andress fue reconocida como una estrella tras su conocido hit 'More Hearts Than Mine'. La artista ha sido nominada hasta en cuatro ocasiones en los Grammys. En estos prestigiosos galardones fue nominada a Mejor Artista Revelación. Además, Andress batió récords tras realizar su primer album llamado 'Lady Like', en el cual se convirtió en el álbum debut con mayor streaming de una artista country femenina.