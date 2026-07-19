Xabi Alonso empieza por todo lo alto en el Chelsea: 140 millones por Morgan Rogers

Xabi Alonso ya tiena a su gran refuerzo para la próxima temporada. Según informó 'The Athletic', el Chelsea alcanzó un acuerdo con el Aston Villa por el futbolista Morgan Rogers, adelantándose al interés del Arsenal, que preparaba una oferta formal por el internacional inglés.

La operación se cerró con uan cifra de récord. Acorde a la información, el traspaso se ha cerrado por 117 millones de libras (unos 136 millones de euros), un número que convierte al extremo de 24 años en uno de los fichajes más caros de este mercado, el británico más caro de toda la historia y en una de las ventas más importantes del Aston Villa desde su creación.

Rogers, que conquistó el tercer lugar del Mundial de 2026 con Inglaterra pese a ser suplente con los 'Three Lions', protagoniza una de las grandes operaciones de este verano, y ha enfrentado de nuevo a los dos grandes clubes de Londres. Finalmente, el Chelsea se llevó el gato al agua y consiguó, con su desembolso, que no acabara en el Emirates.

Rogers firmará un contrato de larga duración con el conjunto blue, hasta junio de 2032, una fórmula habitual en la política reciente del Chelsea para asegurar a sus principales apuestas de futuro. Será el cuarto futbolista más caro de la historia, después de consolidarse como uno de los jugadores con mayor proyección de la Premier League. En Birmingham, disputó 55 partidos la pasada temporada, logrando 14 goles y 11 asistencias y siendo clave para ganar la Europa League con Unai Emery y clasificar al equipo para la Champions League.

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Este lunes, Rogers pasará la revisión médica con el Chelsea en Londres antes de hacer oficial su incorporación.

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Con este movimiento, el Chelsea se asegura la incorporación de un futbolista decisivo en el uno contra uno, con capacidad para actuar en varias posiciones del ataque y que ha sido una de las grandes revelaciones del fútbol inglés en las últimas temporadas. El club 'blue', que no jugará competiciones europeas la próxima temporada, gana una pieza joven, potente y versátil para su ataque, mientras el Arsenal pierde una carrera de mercado que parecía dispuesto a disputar hasta el final.