Los Wolves activarán la cláusula para quedarse a Cunha por 50 millones

El Atlético cerró el traspaso y puso rumbo a la Premier en calidad de cedido En solo tres partidos ha sido capaz de repartir una asistencia, mientras que con el Atlético realizó dos en 17 encuentros

El brasileño ha iniciado una nueva etapa en el fútbol inglés y no podría haberle salido mejor. Ha llegado al club en calidad de cedido, y ya se ha podido estrenar bajo las órdenes de Julen Lopetegui. El movimiento se convertirá en un acuerdo permanente hasta 2027, porque el Wolverhampton ha activado cierta cláusula.

El jugador puso rumbo a la Premier mediante un traspaso que se realizó por necesidades económicas del conjunto rojiblanco, y ha salido beneficiado. De hecho, ambas partes han salido bien paradas. Cunha ha sido bien arropado por su técnico, que le ha transmitido confianza para desenvolverse a buen nivel en esta nueva etapa. Y pese a no haber estrenado su casillero goleador todavía, sí ha repartido una asistencia, que fue decisiva para lograr el empate ante el Liverpool en Anfield.

Por ahora, con solo tres partidos en sus botas, ha sido la mitad de efectivo que con 17 con el Atlético de Madrid, donde solo fue capaz de realizar dos asistencias. Debutó frente al Aston Villa en Premier, partido en el que disputó 24 minutos. En el encuentro de Copa ante el Liverpool sería clave para servirle el gol del empate a Hee-Chan (2-2).

"Es increíble. Estoy muy feliz de ello. Al principio no me lo creía, y me dije, 'Oh, ¿tal vez es mi nombre?' Pero estaba pensando que tal vez no (…) Pero luego miré a la gente y me dijeron ‘sí, es a ti’ y pensé ‘muchas gracias chicos’", exclamó tras ver como la afición coreaba su nombre.