Vía libre para negociar con Bernardo Silva

En el Manchester City nadie está a salvo. En un equipo 'gigante', los resultados y el rendimiento marcan el futuro de todos los integrantes de la plantilla. No sirve de nada vivir del pasado ni de los éxitos anteriores. Por este motivo, el club 'skyblue' ha sido uno de los grandes animadores de los últimos mercados de fichajes, recurriendo a incorporaciones para renovar y revolucionar su plantilla.

Tan solo hay que retroceder hasta el pasado verano, cuando el City desembolsó más de 200 millones de euros en los fichajes de Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford, Gianluigi Donnarumma y Sverre Nypan. Y, por si fuera poco, hace apenas unos días se sumó Antoine Semenyo a la disciplina 'citizen' tras un pago de cerca de 72 'kilos'.

Antoine Semenyo, nuevo jugador del City / 'X'

Pese a todos estos refuerzos, el Manchester City no está encontrando la regularidad necesaria para liderar la Premier League. Los hombres de Guardiola encadenan tres empates consecutivos, ante Sunderland, Chelsea y Brighton, una racha inesperada que ha frenado su progresión en la tabla y ha generado ciertas dudas sobre su solidez. Estos tropiezos le han alejado ya a seis puntos del Arsenal, que continúa marcando el ritmo del campeonato inglés.

Todavía queda mucha temporada por delante, pero los directores deportivos de los distintos equipos no dejan de trabajar ni un solo instante. En ese sentido, en este mes de enero se abre una oportunidad única de hacerse con los servicios de un jugador de primer nivel a coste cero. Hablamos ni más ni menos que de Bernardo Silva.

Bernardo Silva decide el duelo frente al Villarreal / AP

El atacante portugués, tantas veces relacionado con el FC Barcelona, finaliza contrato el próximo mes de junio y en Inglaterra señalan que el Manchester City ya le ha dejado claro que no tiene ninguna intención de ampliar su vinculación. Si no hay giro de guion, Bernardo Silva abandonará el club inglés al final de la presente temporada, poniendo fin a una brillante etapa.

A sus 31 años, está viviendo sus últimos meses bajo las órdenes de Pep Guardiola. Aunque pasan los años, Bernardo Silva continúa siendo una pieza importante dentro del Manchester City. Sin ir más lejos, esta temporada ha disputado cerca de 2.000 minutos de juego repartidos en 28 partidos, con unas cifras de un tanto y dos asistencias.

Es por ello que ya hay varios equipos importantes siguiendo su pista. Al acabar contrato en el mes de junio, Silva ya es libre de negociar su futuro con cualquier club. Se especula con su regreso a Portugal, al Benfica en concreto, pero en los últimos días también salió a la luz el interés de Nápoles y Juventus por hacerse con sus servicios. Sin lugar a dudas, es toda una oportunidad de mercado.