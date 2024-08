El United resucita a costa del Bayern

¡Llegan refuerzos a Manchester! Después de un mercado de fichajes donde no están escatimando en gastos en Old Trafford, la traca final de mercado está a punto de llegar. Los diablos rojos se centran ahora a reforzar una línea defensiva que han apuntalado con la llegada de Lenny Yoro, un zaguero que no será el último en ponerse a las órdenes de Ten Hag para la próxima temporada...

El Manchester United prepara su próximo movimiento con acento alemán, concretamente de Múnich. El equipo inglés estaría a escasas horas de cerrar las llegadas de dos jugadores del Bayern de Múnich: Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui. El acuerdo, según ha ido avanzando estos días Fabrizio Romano, está cerrado a falta de la confirmación oficial, unos jugadores que apuntan a regresar bajo las órdenes de Ten Hag como así hiciesen en su etapa en el Ajax de Ámsterdam.

Los refuerzos vienen de Múnich

El central neerlandés llegará a Old Trafford en una operación que se cerrará en cifras cercanas a los 45 millones más otros 5 en variables. Después de prometérselas como uno de los centrales con mayor futuro del panorama europeo en el Ajax, Matthijs de Ligt se ha estancado en sus experiencias tanto en la Juventus como en el Bayern de Múnich, donde no ha acabado de encontrar su mejor rendimiento. Sin embargo, sigue teniendo un cartel suficientemente importante aún a día de hoy para que equipos como el Manchester United apuesten por su jerarquía para liderar la defensa la próxima temporada.

En el caso del lateral marroquí, su movimiento se cerrará en torno a los 15 millones de euros más 5 en variables. Su llegada se ha acelerado después de la salida de Wan-Bissaka al West Ham, que ha abierto la oportunidad para que el defensa recale en Old Trafford. Se espera que su participación sea importante la próxima temporada, así como la del central neerlandés que deberá ganarse su titularidad con jugadores como el recién llegado Lenny Yoro o Lisandro Martínez.

Una nueva temporada se avecina en Old Trafford. Con la confianza renovada en Ten Hag para seguir al mando del proyecto, los diablos rojos esperan que este sea definitivamente su año. De momento, las próximas llegadas tendrán acento muniqués con Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui como próximos refuerzos en la defensa.